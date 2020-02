Koroonaviirusesse nakatunut vedanud Lux Expressi buss võetakse liinilt maha ja desinfitseeritakse põhjalikult üle

„Info, et tegu on meie reisijaga, jõudis meile täna kell 9.30. Koheselt kutsusime kokku kriisimeeskonna, kes võttis ühendust Terviseametiga ja kellega koostöös oleme viimas ellu meetmete paketti ohutuse tagamiseks,“ ütles Lux Expressi tegevjuht Janno Ritsberg.

Lux Expressile teadaolevalt reisis viirusekandja Riiast Tallinna reisiga, mis väljus eile, 26. veebruaril Riiast kell 14.00 ja jõudis Tallinna 18.30. Kõnealusel väljumisel oli müüdud 24 piletit. Lux Express on edastanud kõigi reisijate andmed Terviseametile, kes võtab nendega ühendust. Lux Express on informeerinud ka bussijuhti ja reisisaatjat ning annab neile peiteperioodi ajaks töölt puhkust. Ettevõte jagab kõigile töötajatele edasisi tegevusjuhiseid.

Sama buss puhastati Tallinnas ja sõitis eile kell 21.30 edasi Peterburi. Terviseamet on kinnitanud, et ilma viirusekandjata on bussist nakkuse saamine vähetõenäoline, kuid sellest hoolimata võetakse kõnealune buss liinilt maha ja desinfitseeritakse põhjalikult üle.

Lux Express kinnitab, et on valmis ostma piletid tagasi inimestelt, kes soovivad oma lähipäevadeks ostetud reisist loobuda.