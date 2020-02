Koroonaviirusesse nakatunut vedanud Lux Expressi buss võetakse liinilt maha ja desinfitseeritakse põhjalikult üle

Lux Expressi buss Foto: Lux Express

Bussifirma Lux Express tuvastas, et esimene Eestis tuvastatud koroonaviirusega patsient reisis Eestisse eile kell 14.00 Riiast Tallinna sõitnud Lux Expressi reisibussiga. Teada saamisest alates on Lux Express kontaktis terviseametiga võtnud tarvitusele ulatuslikud ohutusmeetmed, et tagada reisijate edasine ohutus ja välistada viiruse levikut kõnealuses bussis.