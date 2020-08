Koroonaviirusesse nakatunud soomlased käisid Muhumaal

Haigla kirjeldas ühismeedia postituses, et järgmisel päeval kell 14 taas mandrile sõites viibisid soomlased praamil kogu aja autos. "Põhjust paanikaks ei ole, kuid nüüd tuleb enda tervise ja võimalike haigussümptomite suhtes taas pisut tähelepanelikum olla," tuletab haigla meelde.

ERR kirjutas, et Pärnumaal Nehatus pidas soomlane 83 inimesega peo, millel osalesid need samad kaks nakatunud soomlast. Enamik peokülalisi on juba Soomes tagasi ning nendega tegeleb sealne terviseamet. Veel siin viibivad soomlased on meie terviseameti jälgimise all.

Terviseamet pole täna veel ööpäevainfot koroonaviiruse testide kohta andnud, väidetavalt viibib see tehnilisel põhjusel.