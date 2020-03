Koroonaviirusesse nakatunud lätlasega viibis samal lennul 79 Eestist pärit inimest: neist 15 istus tema lähedal

Lähikontaktseteks loetakse lennukis viibinutest need inimesed, kes istuvad nakatunuga samas reas või kaks rida ees- või tagapool. Lähikontaktis olnute tervist jälgitakse aktiivselt ehk inimesel tuleb 14 päeva kodus viibida ja igapäevaselt oma tervist puudutavatele küsimustele vastata.

Terviseametist täpsustati Delfile, et kokku oli lennukis 79 Eestist pärit inimest. Lätlasega samal reisil viibinud tavakontaktsetega ehk nakatunust kaugemal istunud Eesti päritolu reisijatega suhtlemine on hetkel käimas. Nendel reisijatel palutakse enda tervislikku seisundit kahe nädala jooksul tähelepanelikult jälgida.

Läti esimene koroonaviirusesse nakatunu saabus Riiga 29. veebruaril Münchenist väljunud lennuga BT226. Haigestunud naisega kaasas oli ka tema laps, kellel sümptomid puuduvad, kuid kes paigutati koos emaga kohalikku nakkuskeskusse. Patsient on praeguse info kohaselt nakatunud Itaalias, täpsemini Milanos.

Eelmisel nädalal avastati esimene koroonaviirusesse nakatunu Eestis, tegu on mäletatavasti iraanlasega, kes saabus Tallinna Lux Expressi bussiga Läti pealinnast Riiast. Praeguse info kohaselt on iraanlane paranemas. Eestisse reisinud nakatunuga ühes bussis olnud lähikontaktsed on praegu ilma viirusinfektsioonile viitavate sümptomiteta, öeldi terviseametist täna Delfile.

Kui inimene kahtlustab haigestumist koroonaviirusesse, tuleks terviseameti kinnitusel nõu pidada kas oma perearsti või perearsti nõuandeliiniga 1220. Tõsisema tervisemure (nagu hingamisraskused) korral tuleks helistada hädaabinumbril 112. Kindlasti ei tohiks minna abi otsima mõne haigla erakorralise meditsiini osakonda, sest sellisel juhul võib inimene võimalikku viirust edasi levitada teistele ruumis viibijatele.