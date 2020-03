Koroonaviirusesse nakatunud iraanlane "Pealtnägijale": olin Tallinna lähedal bussis ja ehmatasin, mis siis, kui mul on see haigus?

Ta nendib, et alguses oli haiglas hirmutav. "Ma teadsin, et viirusele ei ole ravi ja see teeb olukorra veelgi raskemaks. Pidin lihtsalt olema optimistlik ja mõtlema positiivselt. Keskendusin sellele, et 98% nakatunud inimestest saab terveks, nii et pole vaja karta. Esimesed kaks päeva, mil olin haiglas, köha tugevnes ja tundsin infektsiooni levikut kogu kopsus. Kuid pärast arstide antud ravimite kasutamist, läks see ära. Ainuke asi, mis on siiani jäänud, on kuiv köha, mis pole iseenesest ohtlik. Nii nagu lihtne gripp. Ma loodan, et ka see kaob varsti."

Lõpetuseks märgib ta, et viirus sai võimaluse levida enamikus riikides eriti Iraanis, sest inimesi ei teavitatud sellest enne, kui oli liiga hilja.

Vastavalt terviseameti soovitusele tuleb kõigil neil, kes saabuvad riskipiirkondadest, jääda kaheks nädalaks koju ning vältida liikumist rahvarohketes kohtades. Haigustunnuste ilmnemisel tuleb telefoni teel konsulteerida oma perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.

Eestis on praeguseks tuvastatud koroonaviirus kahel inimesel. Mainitud iraanlasel ning ühel tartlasel, kes saabus Itaaliast.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!