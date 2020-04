Koroonaviirusega on haiglaravil 128 inimest. Noorim 19-, vanim 100-aastane

COVID-19 viirusest põhjustatud nakkushaiguse üks enim ohustatud riskirühm on vanemaealised ning krooniliste haigustega inimesed. See on olnud põhjuseks, miks juba enne eriolukorra välja kuulutamist ja eriolukorra ajal on hooldekodud olnud kõrgendatud tähelepanu all.

Keelatud on hooldekodudes viibivate inimeste külastused, hooldekodudes on kehtestatud liikumispiirangud, erijuhiste alusel toimub pakkide vastuvõtmine ja isolatsiooni korraldamine. Lisaks abistatakse õdede leidmisel neid hooldekodusid, kus õendusteenust ei ole.

Töötukassa pakub hooldekodudele tuge ajutise tööjõu leidmisel, käima on lükatud kiirkursused abihooldustöötajatele.

Eestis on valdavalt vanemaealistele klientidele mõeldud ööpäevaringse üldhooldusteenuse pakkujaid 150, teenuse osutamise kohti ehk üldhooldekodusid on üle Eesti kokku 178. Üldhooldekodudes on praegu ligi 9000 elanikku. Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib esialgu 1. maini kõigis sotsiaalhoolekande asutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse selgitus andmete avaldamise osas:

Tervishoiuteenuse osutajatel (sh laboritel) on võimalik tagantjärgi dokumente parandada, muuta ja tühistada. Avaandmetes avaldame alati ajakohaseid ja kord ööpäevas uuenevaid andmeid tervise infosüsteemi (TIS) andmestikult esmakordsete testitulemuste lõikes. Avaandmetes kajastuvad laborite poolt tehtud muudatused, parandused ja tühistused ka varasemast ajaperioodist.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis.