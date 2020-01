Koroonaviiruse vastase vaktsiini loomine võib olla mõttetu

Haiguspuhang võib vaibuda aga ammu enne vaktsiini ohutuses veendumist, leiavad viroloogid ja soovitavad mõelda haiguse vastu kaitse otsimisel seniselt laiemalt, kirjutas ERR.

"Koroonaviiruse vaktsiini tegemist on harjutatud juba mõnda aega. Tehnoloogiat pole vaja välja mõelda, sest see on olemas. Inimesed teavad täpselt, kas ja kuidas mida teha ehk see on praegu koolipoisi ülesanne. Sellega ei saa midagi suurt viltu minna," leidis Andres Merits, Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor.

Praegu laialt kasutatavate vaktsiinide ohutuse tõestamiseks korraldatud kliinilised katsed on hõlmanud kümneid tuhandeid inimesi ning nõudnud miljardeid dollareid ja mitmeid aastaid. Uute ja alles oma leviala laiendavate viiruste tekitatud haiguspuhangud võivad selleks ajaks juba ammu läbi olla. Näiteks on 8100 inimest nakatunud ja umbes 770 inimest tapnud SARS sama hästi kui maailmast kadunud.