Koroonaviiruse sümptomid võivad vanemaealistel olla ka kõhulahtisus ja palavik ilma köha-nohuta

Toimetas: Sarah Adamson reporter-toimetaja RUS 5

Koroonaproov. Foto: Anni Õnneleid

Terviseamet kinnitas, et kõhulahtisus on üks teadaolevatest koroonaviiruse sümptomitest, mis on märgitud ka perearstide juhisesse, mille alusel inimesi testima suunata.