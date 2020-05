Koroonaviiruse riskirühmas on ka mõned loomaaia loomad

Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran möönis, et teaduslikku teadmist loomade nakatumise kohta koroonaviirusesse on veel väga vähe. „On teada, et nakatuda võivad esikloomad, sealhulgas inimahvid. Seetõttu on riskirühma loomaaias arvatud kõik primaadid. Nakatumine on teada ka kassidel, nii suurtel kui väikestel. Sellest lähtuvalt on riskirühmas ka kõik kassid,” loetles Maran. Nakatumine on teada ka tuhkrutel ja minkidel, mistap on riskirühmas kärplased, ka Euroopa naarits.

„Seni pole veel kuulnud informatsiooni, et loomad võiks üksteist nakatada või et loomad võiks inimesi nakatada,” märkis Maran, kuid lisas, et loomaaed on pigem ettevaatlik. „Loomaaias on ettevaatuspõhimõttest lähtuvalt arvestatud, et mõlemad variandid on võimalikud, kuniks teadus pole tõestanud vastupidist. Seetõttu on need loomad ja loomarühmad ka riskirühmas.”

Ameerika Ühendriikides oli esimene tõestatult nakatunud loom New Yorgi loomaaia tiiger. Tiigril tuvastati haigus pärast seda, kui mitmel loomaaia lõvil ja tiigril ilmnesid hingamisteede haiguste sümptomid. Terviseeksperdid arvavad, et kaslased said viiruse loomaaia töötajalt.

Et nakkust vältida, kasutab Tallinna loomaaed desinfitseerimist, hooldajatel on maskid, kõrvalised isikud loomaaia töötajate seast ei tohi loomadele läheneda. Lisaks kõik muud üldised ettevaatusabinõud, märkis Maran.

Viiruse leviku tõkestamiseks avab loomaed end külastajatele etapiviisiliselt. 18. maist pääsevad külastajad loomaaia välialale, 1. juunist siseruumidesse, sealhulgas kohvikutesse ja poodidesse.

