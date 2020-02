Koroonaviiruse Eestisse sissetoomise risk on tõusnud

Kiirabi kutsus endale inimene ise, sest kahtlustas köha tõttu võimalikku nakatumist koroonaviirusesse. Naisele vastu sõitnud kiirabibrigaad kasutas olukorrale vastavalt isikukaitsevahendeid, laboritulemuste selgumiseni viibis naisterahvas Lääne-Tallinna keskhaiglas.

Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) hinnangul on haigusjuhtude sissetoomise risk Euroopa Liitu jätkuvalt keskmine kuni kõrge, haiguse edasise leviku risk on Euroopas madal tingimusel, et rakendatakse asjakohaseid haiguse ohjamismeetmeid. Terviseameti hinnangul on nakkuse sissetoomise risk Eestisse keskmine. Jaanuari lõpus pidas terviseamet riski aga madalaks, seega on oht tõusnud.

ECDC hinnangul on kõrge risk nakatumiseks neil Euroopa Liidu elanikel, kes elavad või reisivad praegu Wuhanis. Teistes Hiina piirkondades hindab ECDC nakatumisriski keskmiseks tõenäolise suurenemise trendiga.

Terviseamet soovitab võimaluse korral reisimist Hiina ning eriti haiguse levikupiirkonda vältida. Piiranguid reisimisele või kaubandusele WHO ei soovita.

Tegemist oli esimese Eestis inimeselt võetud 2019-nCoV analüüsiga. Terviseameti nakkushaiguste labor teeb uue koroonaviiruse 2019-nCoV uuringuid üksnes põhjendatud vajadusel ehk juhul, kui tervishoiutöötajal on tekkinud nakkushaiguse kahtlus.

Koroonaviiruse analüüside tegemist rahastatakse riigieelarvest. Tasuma peab testi saatmise ja vahendite eest.