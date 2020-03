Koroonaviiruse diagnoosi saanud Tallinna õpilane on kodusel jälgimisel

Terviseamet on nii haigestunud õpilasega kokku puutunud õpilased kui ka õpetajad lähikontaktsetena jälgimise alla võtnud. Siiani ei ole ükski Eestis koroonaviiruse diagnoosi saanud patsientidest nakatunud Eestis, vaid riskipiirkondades reisides.

„Õpilane käis pärast koolivaheaega koolis ainult ühel päeval, kuid ettevaatusabinõuna otsustas kooli juhtkond viia kogu kooli kaheks nädalaks koduõppele. Kool on terviseameti juhiste järgi läbi viinud vajalikud puhastustoimingud. Kooli ja nakatunud õpilase klassi lapsevanemaid on teavitatud ja nad on saanud juhised oma laste jälgimiseks. Järgime terviseameti suunisteid ja vajadusel oleme valmis õppetööle ka piiranguid seadma. Praegu soovitame koolivaheajal riskipiirkondades käinud õpilased kindlasti kaheks nädalaks koju jätta,“ ütles Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Nii Tallinnas kui Tartus tegutsevad lisaks kiirabi tavalistele kiirabibrigaadidele ka tervishoiutöötajast ja erakorralise meditsiini tehnikust kaheliikmelised lisabrigaadid, mis teenindavad vaid koroonaviiruse kahtlusega seotud väljakutseid. Kaheliikmelised brigaadid võtavad proove nakkuskahtlusega inimese kodus. Avalikesse kohtadesse (nagu lennujaam ja sadam) reageerib koroonaviiruse kahtluse korral ööpäevaringselt kolmeliikmeline kiirabibrigaad, mis toimetab nakkuskahtlusega inimese ka haiglasse.

Terviseamet on kokku analüüsinud 184 koroonaviiruse proovi, neist 174 on osutunud negatiivseks. Kokku on Eestis tuvastatud 10 koroonaviiruse juhtu, kõik nakatunud olid eelnevalt viibinud riskipiirkonnas.

Riskipiirkonnast naasnutel tuleb 14 päeva enda tervist jälgida ja kodus püsida

Inimesed, kel on koroonaviirusega nakatumise põhjendatud kahtlus, peaksid helistama oma perearstile või perearsti nõuande telefonile 1220. Terviseseisundi halvenemisel tuleb helistada hädaabinumbril 112.