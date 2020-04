Koroonaviirus võttis veel kolm elu

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Harjumaal (20), Tartumaal (6) ja Saaremaal (3). Ida-Virumaal, Järvamaal ja Võrumaal lisandus kõigis 2, Pärnumaal 1 ja teadmata isikukoodiga oli 1 positiivne vastus.

8. aprilli hommiku seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 139 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 72 inimest. COVID-19 tõttu suri viimase ööpäeva jooksul edastatud andmete põhjal Lääne-Tallinna Keskhaiglas ravil olnud 92-aastane naine, Kuressaare Haiglas olnud 73-aastane mees ning 53-aastane naine(73 aastane Kuressaare Haiglas 06.04. lahkunud meesterahvas raporteeriti tagantjärgi). Kokku on COVID-19 tõttu Eestis surnud 24 inimest.

Terviseamet uuendas testimise strateegiat. Alates tänasest saavad perearstid põhjendatud kahtluse korral suunata testimisele kõiki koroonaviirusele viitavate sümptomitega inimesi sõltumata vanusest ja kaasuvatest haigustest. Inimeste jaoks testimise korralduses muudatusi ei tule, haigestumisel tuleb jätkuvalt pöörduda oma perearsti poole, kes otsustab testimise vajalikkuse üle ning suunab inimese testimisele. Arst hindab individuaalselt iga üksikut juhtumit. Testimisstrateegia uuendamise eesmärk on saada täpsem epidemioloogiline ülevaade SARS-CoV-2 levikust Eestis, et täpsemalt hinnata seniseid sekkumisi ja planeerida järgnevaid meetmeid. Olukorra muutumisel vaadatakse testimise põhimõtted uuesti üle.

Eestis on kokku tehtud 24 813 testi, nendest 1185 ehk 5% olid positiivsed, nendest 37% Saare maakonna ja 32% Harju maakonna elanikud, Ida-Viru, Tartu ja Võru maakonna osakaal positiivsetest vastustest on kõigil 6%. Vanusgruppide vaates on 26% positiivsetest eakad (65+ vanuses).Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse selgitus

Täna avaldatavas statistikas on liikunud üks varasem Saare maakonnas tehtud positiivne testitulemus 29. märtsi statistikast 07. aprilli statistikasse, tingituna labori poolt tehtud korrigeerimistele.