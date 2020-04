Koroonaviirus võttis Eestis meditsiinitöötaja elu, kolleegidele antakse psühholoogilist tuge

Täna ennelõunal andis Kuressaare haigla oma sotsiaalmeedia leheküljel teada: “Tõdeme kurbusega, et eile suri COVID19 infektsiooni tagajärjel 53-aastane Kuressaare Haigla hooldaja. Tegu on Eestis esimese koroonaviiruse tagajärjel lahkunud tervishoiutöötajaga. Veelgi olulisem on aga see, et tegu oli kellegi ema, vanaema ja lähedase ning armsa inimesega, keda jäävad leinama paljud inimesed. Kuressaare Haigla avaldab perele sel raskel hetkel sügavat kaastunnet. Oleme mõtetes teiega.”

Naise terviseandmeid loomulikult ei avaldata, küll tõdes Kuressaare haigla juhatuse liige ja ravijuht Edward Laane aga seda, et kui kiirabi naise juurde koju jõudis, oli ta juba väga raskes kliinilises seisus ning ka haiglas ei õnnestunud naise elu päästa. “Ma panen kõigile väga tõsiselt südamele - kui enesetunne läheb kiiresti kehvaks ning te tunnete, on juba raske hingata ega saa iseseisvalt enam hakkama, tuleb kohe kutsuda kiirabi. Ei tohi viivitada,” ütles Laane.

“See on väga raske aeg, aga meie meedikud peavad edasi liikuma,” ütles doktor Arkadi Popov tänasel pressibriinfingul, kui rääkis Kuressaare haigla töötaja surmast.

Edward Laane tõdes, et oma töötaja surm on töökaaslastele psühholoogiliselt eriti keerukas. “See kindlasti ehmatab inimesi, teeb palju tõsisemaks. Kiirabi oli päris šokeeritud. See kõik nõuab ka vaimselt taastumist,” tõdes Laane.

Kriististaabi poolt on homseks Kuressaare haiglatöötajatele organiseeritud psühholoogiline koolitus “Märka iseennast ja kolleegi”.

Kollektiiviga tuleb rääkima Kaisa Üprus-Tali ja Helar Peterson.

Arkadi Popov viitas, et praegu on Eestis kokku 102 meditsiinitöötajal diagnoositud koroonaviirus. "Hetkel võib öelda, et tervishoiutöötajad on lõviosas terved ning infektsioonikontroll on haiglates efektiivne," ütles Popov, avaldades lootust, et positiivne trend jätkub ja haigusjuhtudega saadakse igal pool hakkama.

Tänase seisuga on Saaremaal positiivse proovi andnud kokku 437 inimest, nende hulgas on viimase ööpäevaga lisandunud kolm juhtu. Hospitaliseeritud on täna hommikuse seisuga 55 inimest, neist seitse vajavad intensiivsemat ravi. Kolm inimest ootavad sorteerimiskeskuses - kaks ootavad oma testi vastust, kolmas on andnud positiivse proovi, kuid tema juhtivaks probleemiks pole kopsupõletik vaid südamekaebused ning nende lahenedes võib ta haiglast koju saada.