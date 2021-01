Koroonaviirus tungis TÜ kliinikumi õendusabiosakonda, kus on eakad ja krooniliste haiguste põdejad

Tartu ülikooli kliinikumi statsionaarse õendusabi osakond on mõeldud krooniliste haigustega haigetele, eakatele ja surijatele, et osutada neile õendusprotseduure, sümptomaatilist ravi, põetust ning hospiitsravi.

Osakond on nüüd aga jaotatud kaheks – ühes pooles on tavapärased patsiendid, teises pooles on sisse seatud COVID-19 osakond, kus viibib kaheksa COVID-19 haigusega õendusabi vajavat patsienti.

"Kahetsusväärselt on tegemist osakonnasisese nakkuse levikuga, olenemata sellest, et kliinikum rakendab igapäevaselt meetmeid viiruse leviku takistamiseks haiglaruumides," kommenteeris Tartu ülikooli kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna juht Joel Starkopf Delfile.

Kõik patsiendid on Starkopfi kinnitusel haiglatöötajate hoole ja jälgimise all ning kliinikumi infektsioonikontrolli teenistus jälgib olukorda igapäevaselt.

"Oleme osakonna COVID-19 patsiendid isoleerinud teistest patsientidest. Töö on korraldatud nii, et COVID-19 patsientidega tegelevad tervishoiutöötajad ei puutuks ise kokku teiste patsientidega. COVID-19 patsiendid saavad ravi nii nagu kõikides teistes kliinikumi COVID-19 osakondades vastavalt seisundile," selgitas Starkopf.

Lisaks on kliinikumis COVID-19 nakkushaiguste osakond, COVID-19 intensiivravi osakond, COVID-19 taastusravi osakond – et profileerida haigeid vastavalt ravi vajadusele, selgitas Starkopf.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!