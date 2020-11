Koroonaviirus on kontrolli alt väljas: Austria läheb teisipäevast täielikult lukku

Reutersi valduses olev valitsuse dekreedi kokkuvõte ja eelnõu näitasid, et riik läheb teisipäevast täitsa lukku: inimesed peavad kogu päeva kodus viibima, välja arvatud vältimatud erandid, näiteks poeskäigud või treeningud vabad õhus.

Austria valitsus oli siiani koroonaviiruse teise laine ohjeldamisel kasutanud kergemaid meetmeid kui esimesel korral. Öine liikumiskeeld on jõus kella 20-06, kuid poed on olnud avatud. Kohvikud, baarid ja restoranid on piirdunud kaasamüügiga, teatrid ja muuseumid on suletud.

Need meetmed ei ole aga takistanud nakkuste arvu kiiret kasvu. Igapäevane uute juhtumite pealekasv saavutas reedel rekordi: 9586 juhtumit. See on lausa üheksa korda rohkem kui esimese laine tipus.

Kantsler Sebastian Kurz ütles varem, et haiglaravi osutamine muutub väga keeruliseks, kui riiki tabab enam kui 6000 uut nakkusjuhtu päevas.

Uute meetmetega suletakse poed, aga ka teenindusettevõtted, näiteks juuksurid. Keskkoolid on juba kaugõppele üle läinud, kuid nüüd teevad sama ka nooremad kooliastmed ja lasteaiad, vahendab vindobona.org.

Inimesed peaksid töötama kodus, kel vähegi võimalik.

Omavahel tohivad isegi päeva ajal piiranguteta kohtuda ainult ühe leibkonna liikmed, peale nende veel eraldi elavad elukaaslases ja lähimad sugulased. Matuseid võib korraldada, ent kuni 50 osavõtjaga. Sünnitusele võib üks inimene jätkuvalt koos naisega kaasa minna.