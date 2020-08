Koroonaviirus lõi Kohtla-Järve päästekomando rivist välja

„Võtame iga sellist juhtumit väga tõsiselt ning nakkuse või ka nakkuskahtluse korral käivitub kohe tegutsemise ahel, et viiruse levik asutusesiseselt peatada,“ ütles Päästeameti Ida päästekeskuse juhi ülesandeid täitev Marti Siim. „Kindel on aga see, et päästeteenus regioonis on tagatud ning elanike ohutus koos sellega,“ lisas Siim.

Kohtla-Järve komando on suletud kuni kordustesti tulemuste selgumiseni järgmisel nädalal. Piirkonda katab seni üks Jõhvi komando päästemeeskondadest, kes reageerib Kohtla-Järvelt. Lähim keemiapääste võimekusega päästekomando asub Sillamäel.

Päästeamet tuletab siinkohal meelde, et ohutus algab igaühest endast. Kõige parem ennetus viiruse vastu on käte regulaarne pesemine või desinfitseerimine, võimalusel rahvarohkete siseruumide vältimine ning kindlasti tuleb haigena koju jääda.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!