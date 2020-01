Koroonaviirus Hiinast tulnud pakkidega Eestisse ei levi

Terviseameti epidemioloogilise valmisoleku nõuniku Irina Dontšenko sõnul ei ole praegu mingit põhjust saadetiste osas muretseda. "Viirus ei säili pikalt ja ei ole väliskeskkonnas vastupidav. See aeg, mis läheb kauba saatmiseks, on liiga pikk," ütles ta.

Dontšenko lisas, et Hiina võimud on teatanud, et korraldavad nende saadetiste suhtes täiendava desinfitseerimise.

Ohtlik viirus levib üle maailma

Eestis ei ole veel võimalik tuvastada uut koroonaviirust 2019-nCOV, mida on maailmas - põhiliselt Hiinas - diagnoositud üle 2000 inimesel. Värskeimad andmed näitavad, et nakatunuid on ka Euroopas.

Siiski ei tähenda see, et viirus Euroopas leviks - seni tuvastatud nakatunud on haiguse saanud endale just Hiinas Hubei provintsis viibides ja terviseameti epidemioloogilise valmisoleku nõuniku Irina Dontšenko sõnul ei ole hetkel põhjust arvata, et viirus võiks väljaspool Hiinat levida.

Küll aga ei saa seda ka välistada, sest viiruse peiteaega ei ole veel tuvastatud, mistõttu pole selge, kui paljud inimesed tegelikult sellega nakatanud on.

Dontšenko avaldab lootust, et ehk selle nädalaga on võimalik ka Eesti laboritesse saada vastavad diagnostikumid, millega uurida ja tuvastada võimalikku ohtlikku viirust.

Praegusel juhul on terviseametil aga koostöö Rootsi Karolinska instituudi laboriga - kui Eestil puudub võimekus mingisuguse nakkushaigustekitaja tuvastmaiseks, saadetakse proovid Rootsi ja sealt saab tulemuse kuni kahe päevaga.