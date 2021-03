Päev või paar pärast õpetajate vaktsineerimist pidid koolid tegema õppetöös ümberkorraldusi, sest vakstineeritutel tekkisid kõrvalnähud. Perearst Karmen Joller selgitab, et reaktsioon vaktsiini vastu on märk tugevast immuunsüsteemist ning et nähud mööduvad enamasti 24 tunni jooksul.