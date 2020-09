Koroonatesti tegemiseks ei pea oma perearsti poole pöörduma

"Kui inimene on raskesti haige, siis ta peab kindlasti jääma koju, aga koroonaparadoks on, et see võib väljenduda ka väga kergel viisil," vahendab ERR perearstide seltsi juht Le Vallikivi intervjuud "Aktuaalses kaameras". "See võib olla praktiliselt eristamatu sellisest haigusest, mida lastearstist elav klassik dr Tarraste nimetas tavaliseks nõukogude nohuks."

Tallinnas töötava tohtri sõnul tuleb igal juhul, kui tekib kahtlus, võtta ühendust perearstikeskusega.

"See võib olla nohu, kurguvalu, ringkerevalu, köha, palavik. Kas see on koroona või mõni teine viirushaigus, me tegelikult ei tea enne, kui oleme testinud," sõnas Vallikivi.

Erinevalt Lätist on Eestis testimisele minekuks vaja saatekirja. Vallikivi peab seda nõuet vajalikuks, sest sel juhul on perearstil ülevaade koroonapositiivsetest patsientidest, kelle haiguse kulgu tuleb hoolikalt jälgida, eriti haiguse seitsmendal-kaheksandal päeval.

Perearstid on kokku leppinud, et koroonakahtlusega patsient võib saatekirja saamiseks pöörduda lähima perearsti poole ning ta ei pea hakkama haigena sõitma teise Eesti otsa oma arsti jutule.

Kuna tung testimisele on suur, siis võib testimisele saada aja alles järgmisel või ülejärgmisel päeval ja nii võib vastuse saamiseks kuluda mitu päeva.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

