Perearsti otsusele tuginemine on WHO suunis. Koroonapatsiendi terveks tunnistamiseks on vaja kolme tingimuse täitmist: haigussümptomite ilmumisest peab olema möödas vähemalt 14 päeva, palavikust 48 ja köhast 24 tundi. Enesetunne peab olema hea.

See pole aga sugugi ainus metoodika. Ameerika Ühendriikides aga tunnistatakse koroonaviirusest tervenenuks need, kellel pole 72 tundi olnud palavikku, kelle köha on “paranenud” ja sümptomite ilmnemisest on möödunud 7 päeva.