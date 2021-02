Koroonat kaks korda läbi põdenud Katrin: sümptomid olid nii drastiliselt erinevad

"See algas tegelikult selliselt, et õhtul tulid väga tugevad kõhuvalud, ma reaalselt olin põrandal pikali krampides," kirjeldas Katrin ERR-ile.

Tugevad kõhuvalud kestsid mitu nädalat ja esialgu ei osanud ka perearst koroonat kahtlustada. Pool aastat hiljem nakatus ta uuesti, aga seekord oli tal kõik klassikalised koroonasümptomid kõrge palavik, maitsemeele kadu, peavalu.

"Siiani on öeldud, et keegi väga täpselt ei tea, kas tõesti novembri, märtsi vahel need antikehad kadusid või on mitu erinevat viiruse genotüüpi, millesse ma nakatusin, kuna need sümptomid olid nii drastiliselt erinevad," rääkis Katrin.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul on koroona korduv põdemine võimalik, kuid neid juhuseid ei ole palju.

"Esimene nakatumine on üldjuhul raskema kuluga ja siis see korduv nakatumine kolme, nelja, viie kuu pärast on kergem vorm. Nagu me teame kergete vormide puhul inimesed ei pruugi märgata et nakatusid, ei kahtlusta enam seda viirust, neil ei teki sümptomeid," rääkis Härma.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i uudisteportaalis.

Oktoobris kirjutas Forte, kuidas Eestis on tuvastatud esimesed juhud, kus inimene on mitu korda koroonaviirusesse nakatunud.

