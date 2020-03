Koroonasümptomitega naine ei tea, millal oma väikest last näeb, sest teda ei testita: “Kõik numbrid suunavad teistele numbritele”

Täna hommikul helistasin uuesti perearstile, ütlesin, et olen tulnud riskipiirkonnast, niigi oli kohapeal palavik, nüüd on köha ja olen isoleeritud, kuid soovin teada saada, kas olen nakatunud, sest mul on kodus väike laps, kelle juurde soovin naaseda. Öeldi, et nüüd võib kiirabi teha ikkagi ka teistele kui ainult 60+ inimestele teste ja et helistaksin hädaabisse. Valisin uuesti hädaabi numbri ja mulle käratati, et kas ma uudiseid ei loe ning testitakse vaid üle 60aastaseid. Helistasin perearstile tagasi, kes raius, et Ei, testitakse ka teisi sümptomitega inimesi. Ütlesin, et kas nad siis vaataksid mu üle ja ka minu kopsude olukorra. "Teil on koroonaviiruse sümptomid ja ei, me ei saa teid kutsuda siia," vastas perearst, kes ütles, et peaksin ikkagi numbrile 1220 helistama, kes mulle siis kiirabi kutsub, kes mind testima peaks.

1220 ütles, et nad ei kutsu kedagi kuskile ning peaksin olema kodus 14 päeva. Helistasin uuesti perearstile, kes ütles, et helistaksin hädaabisse, kus mind ühendati hädaabi peastaabiga, kus mulle öeldi, et EI, mind ei testita ja et kas ma uudiseid ei ole lugenud. "Palun, tehke oma arvuti ja telefon lahti ning lugege ometigi uudiseid," ütles mulle hädaabi töötaja, kes raius, et alla 60aastaseid ei testita, isegi kui perearst suunab nendeni.

Küsisin, et kuidas ma kindel saan olla, et 14 päeva pärast ma oma last ei nakata. Öeldi, et kui ma kodus olen, siis viirus enam ei nakka. Küsisin, et kust selline info pärineb? Ei vastatud, öeldi, et sellised on riiklikud eeskirjad.

Helistasin tagasi perearstile, kes oli mind mitmel korral õhutaud hädaabisse helistama ning testi nõudma, ütles, et ma peaksin homme Magdaleenasse kopsuröntgeni tegema minema. Küsisin, et aga juhul kui ma olen koroonaviirusesse nakatunud, siis ma nakatan ju teisi inimesi. "Minge siis, kui on vähem inimesi ja kandke maski," vastati mulle perearsti juurest ja öeldi, et ID-kaardil ootab mind retseptiravim ning läheksin ka apteeki ajal, kui on vähem inimesi.

Mida sellest olukorrast õppisin: kõik numbrid suunavad teistele numbritele, ühtne vastus on: ükskõik, millised on sümptomid ja enesetunne: ei testita ning perearstil ei ole mitte mingisugust võimu teha mitte midagi."

Delfi küsis selle loo valguses kommentaari terviseametilt. Vastas sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste:

Iga koroonaviiruse haige testimine oli oluline epideemia algfaasis, et hoida ära viiruse jõudmist Eestisse ja takistada selle levikut. Et kasutaksime tervishoiuressursse võimalikult säästlikult, ei ole viiruse kasvavat levikut arvestades kergemate viirushaiguse tunnustega patsientide testimine enam otstarbekas.