Koroonast tervenemine otsustatakse inimese enesetunde, mitte testi põhjal

Tervenemise kontrollimiseks testimist on rakendatud, kuid mitte laialdaselt. Teste kulub palju ja praeguses ressursipuuduses ilmselt ei ole enamustel riikidel võimekust seda teha. Kruiisilaeval Diamond Princess karantiinis olnud Rebecca Frasure kirjeldas Washington Postile: “Ma olin seal lõksus isegi pärast sümptomite möödumist, sest karantiinist vabastamiseks oli mul vaja anda 24 tunnise vahega kaks järjestikust negatiivset koroonaviiruse testi. Olin karantiinis 28 päeva ja selle aja jooksul tehti mulle Jaapani kokku 14 testi, mõned ninast ja neelust, mõned üksnes neelust ning lõpuks üksnes ninast.”

Tervenemisega võrreldav segadus valitseb ka surmade arvestuses.

Kuidas defineeritakse koroonasurma? Kas lihtsalt piisab sellest, et inimesel on koroona surma hetkel või siis peab see olema otseselt koroonast tingitud surm? St, kui inimesel on koroona, aga ta saab infarkti, siis kas see on koroonasurm või ei ole.

Suurima koroonasurmade arvuga Itaalias näiteks loetakse Covid-19 surma põhjuseks ka juhul, kui patsient kannatas kaasuvate haiguste all ja suri mitme haiguse koosmõjul. “Ainult 12 protsenti surmatunnistustest näitavad koroonaviirust otsese surmapõhjusena,” ütles Itaalia tervishoiuministri nõunik Financial Times’ile eelmisel nädalal. FT andmeil on sama lugu Hispaanias: seal loetakse koroonasurmadeks kõik lahkunud, kellel oli koroonaviirus ja kaasuvaid haigusi ei märgita üldse üles.

Itaalia on koroonasurmadeks arvestatud surmade koguarvu tõusnud üle 10 000 iniemse, haigestunud on enam kui 92 000 inimest. Hispaania on koroonasurmadeks arvestatud enam kui 6000 surma.

Eesti Päevaleht ootab terviseametilt kommentaare, kuidas surma põhjus ja selle seos koroonaviirusega Eestis tuvastatakse.

Nakkusoht pärast tervenemist

Kui inimene on tervenenud - ehk siis olenevalt riigist kas 7 või 14 päeva sümtomite ilmnemisest jne - tekib järgmine küsimus: kui kaua on ta nakkav?

Arvestades seda, et Covid-19 on uus haigus, pole uuringuid muidugi veel piisavalt. Ühe uuringu andmed Saksamaalt ütlevad, et nakkusohtlikkus on madal juba haiguse kümnendal päeval. Nelja Wuhani haigla töötajat uurinud tööst aga ilmnes, et viiruse jäljed püsisid kehas veel 14 päeva pärast sümptomite kadumist - tõsi, kuna nad enam ei aevastanud ega köhinud, siis oli nakkuse levitamise oht väike. Kolmas uuring, mis ilmus eelmisel nädalal The Lancetis, andis veel kolmanda tulemuse: ühe Hiina patsiendi hingamisteedes püsis viirus lausa 37 päeva.