Koroonaskandaali sattunud Kalle Palling astub Harku valla volikogu esimehe kohalt tagasi

Ekspress kajastas eelmisel nädalal, et Palling juhatas neljapäeval, 26. märtsil volikogu istungit. Tabasalus istus pika laua ümber koos üksteist inimest, sealhulgas kaheksa volikogu liiget.

Vallavolikogu koosolekut juhtinud Palling oli ruumis ainus inimene, kes kandis kaitsemaski. Teised koosolekul osalejad ei teadnud, et Pallingul oli diagnoositud koroonaviirus Covid-19.

"Ma ei ole eile sündinud ja lollakas, et lähen haigena kuhugi koosolekule," ütles Palling telefoniintervjuus Ekspressile. "Ma kasutasin kõiki ettevaatusabinõusid, teades, et arsti kinnitusel olen ma terve."

EKRE liikmed algatasid Palling umbusaldamise. Ent nüüd otsustas ta ise taanduda. Ta kirjutas Harku valla Facebooki grupis pühapäeval: "See on minu isiklik otsus, mille põhjused on kaugemal, kui tänane päev, ulatudes kohati ebamõistlikult pikaks ja ebakonstruktiivseks kujunenud vaidlustesse Muraste kooli tuleviku, Tabasalu jalgpalliklubi rahastamise ja valla pikaajalise arenguvisiooni teemal."

Ta lisas, et näeb, et tema "samm tagasi" taastaks töörahu ja võimaldaks puhtalt lehelt arutelusid jätkata ja vajalikke otsuseid vastu võtta. "Sest praeguses kriisis on meil vaja toimivat volikogu, mis otsiks valla elanike jaoks parimaid lahendusi, mitte ei raiskaks aega lõpututele erimeelsustele ja isiklikele solvangutele. Siin on peeglisse vaatamise koht meist mitmetel."

Palling lausus, et on oma tööd teinud südamega. "Olen endiselt seda meelt, et Muraste kool saaks tegutseda seal ja just sellisel kujul, nagu kooli õpetajad ja lapsevanemad seda soovivad. Praegune kriis on toonud meile muutuse ise kätte ja me näeme, et ruutmeetritest mitmeid kordi olulisem on see, mida lastele õpetatakse ja kuidas seda tehakse," tõi ta välja.