Koroonapuhangu tegeliku mastaabi jälil: Ida-Virumaal alustatakse suurt seireuuringut

Uuringu käigus küsitletakse ja testitakse ligikaudu 1500 maakonna elanikku. Kantar Emor alustab küsitluse läbiviimist homme.

"Eesti koroonaviirusesse nakatumise kordaja 100 000 elaniku kohta 11 on Euroopa riikidega võrreldes madalamate seas, kuid Ida-Viru maakonnas tekkinud nakkuskolded on terviseameti ja teadusnõukoja hinnangul murettekitavad," lausus peaminister Jüri Ratas.

"Valitsus toetab Tartu Ülikooli seireuuringu meeskonna ettepanekut alustada homsest Ida-Virumaal täiendava küsitluse ja testimisega, et tuvastada viiruse leviku täpsem ulatus piirkonnas. Olen tänulik teadlastele nende valmisoleku eest koheselt uuringu läbiviimisega alustada. Oleme saanud Tartus lokaalselt tekkinud haiguskolded hästi kontrolli alla. Jätkame tööd teistes Eesti maakondades samamoodi, jätkuvalt kehtib ka Ida-Virumaal alkoholimüügi öine piirang, mille kehtestas möödunud laupäeval politsei- ja piirivalveamet," lisas peaminister.

Valitsusliikmetele tutvustatud Tartu Ülikooli seireuuringu tulemuste viiendas laines, mis viidi läbi 6. augustist kuni 28. augustini, tuvastati üks koroonaviirusesse nakatunud isik. Uuringu käigus küsitleti 3172 täisealist Eesti elanikku ning testiti neist juhuvalimi alusel 2334 inimest. Teadlaste järelduste järgi oli augustikuus Eestis kuni 1800 täisealist viirusekandjat.

Uuring näitab, et viiruse laialdast levikut üldrahvastikus hetkel ei esine. Samas leiavad teadlased, et arvestades Ida-Virumaal esinevate nakkuskollete jätkuvat aktiivsust, ei saa välistada, et seal on nakkus levinud üldrahvastikku. Selle täpsemaks tuvastamiseks on vajalik suuremamahuline lokaalne uuring.

Seireuuringu juht, Tartu Ülikooli professor Ruth Kalda rõhutas, et uuringus osalemine on vabatahtlik, kuid pani kõigile Ida-Virumaa elanikele südamele, et küsitlusele vastamise ja testimas käimisega saab igaüks aidata kaasa viiruse tegeliku leviku välja selgitamisele.

Kokku on alates kevadest viie seireuuringu laine jooksul küsitletud 16 557 täisealist elanikku ning neist juhuvalimi alusel testitud 12 848 inimest. Testimisel on tuvastatud kokku 15 koroonaviiruse suhtes positiivset proovi.