Koroonapuhangu kiuste: Kersti Kaljulaid käis aasta lõpus Šveitsis suusareisil

"Šveitsi ja Eesti viiruslik olukord ning nakatumise näitajad ja numbrid ei erinenud omavahel," sõnas presidendi nõunik Taavi Linnamäe ERRile. "Risk Eestis nakatuda oli selle järgi sama, mis Šveitsis."

Linnamäe selgitas, et naastes tegi Kaljulaid esimese testi Eestisse saabudes ning see oli negatiivne. Siis jäi president Linnamäe sõnul nn piiratud isolatsiooni ja andis selle lõppedes ka teisegi koroonatesti, mis oli samuti negatiivne.

Ta lisas, et Kaljulaid sai ka isolatsiooni ajal oma tööülesandeid täita ning teeb neid ka praegu.Delfi on varasemalt kajastanud, et koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium vältimatu vajaduseta hoiduda rahvusvahelisest reisimisest. Riikide nakatumisnäitajaid uuendatakse igal reedel välisministeeriumi kodulehel.

Sealt nähtub, et olukord Šveitsis on järjest kehvemaks läinud. Viimastel andmetel (08.01) on eelneva 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta 848,1. Eilse seisuga oli vastav näitaja Eestis 610,82.

