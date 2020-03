Koroonapuhangu ajal on helistamine häirekeskusesse märgatavalt kasvanud

"Häirekeskusse on helistatud märtsikuu jooksul pea 110 000 korda, seda on 30 000 kõnet rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Neist üle 20 000 kõne on teenindanud 1247 numbrilt vabatahtlikud. Võrreldes eelmise aastaga on helistatud numbrile 112 pea 9000 kõne võrra rohkem," selgitas Delfile häirekeskuse pressiesindaja Heiko Leesment.

Ta tõi juhtumite näitel välja, et võrreldes eelmise aasta märtsiga oli 2500 juhtumit rohkem, mille puhul tuli välja saata abiandjad.

"Peamiselt on tõus seotud koroonaviiruse leviku ja liikumispiirangutest kinnipidamisega. Keskmiselt helistati 112 numbril märtsis ühes päevas 2818 korda. Tavapärane keskmine on 2600 juures. Kõnede hulk tervikuna märtsis on 12 protsenti suurem möödunud aastast," lisas ta.

Kõrghetkedel on nii 1247 kui ka 112 vastanud ööpäevas üle 3000 kõne. 1247 jaoks oli kõige suurem 3200 kõnet päevas ja 112 jaoks 3800.

Numbrilt 1247 saab infot kõikide viiruse levikut ja eriolukorda puudutavates küsimustes. Samuti on numbrile oodatud kõned, kus inimene vajab tuge vaimse tervise probleemides. Kui vajatakse aga appi politseid, päästet või kiirabi, tuleks valida 112.

