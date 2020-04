Koroonapuhang Tartumaal. Tabivere hooldekodus on 16 nakatunut, kuid viirust on alevikus leitud ka teistel

„Oleme kõikide tabiverelaste poole pöördunud ja palunud neil kodudes püsida. Käituda nii, nagu nad oleksid nakatunuga kokku puutunud,” ütleb Tartu vallavanem Jarno Laur. Ligi tuhande elanikuga Tabivere alevikus on seis ärev.

Hooldekodus elab alaliselt 27 vanemaealist hooldatavat, kellest umbes pooled ehk kolmteist inimest on nakatunud. Neli neist on hospitaliseeritud, ülejäänud hoolsa järelvalve all. Kust nakkus hooldekodusse sai, seda ei tea. „Tegu pole ju vanglaga või kinnise asutusega,” ütleb Laur.

Vanakesed maas ei lama, vaid liiguvad hoovi ja hoone peal ringi. Samas pole vallavanema sõnul enam mõtet spekuleerida, kust ja kuidas nakkus kedagi näris. Nüüd tuleb tegeleda tagajärgedega. Täna tehti juba kolmas ring testimisi ja oodatakse uusi tulemusi.

Lisaks kuraditosinale nakatunud hooldealusele on koroona küüsis ka kolm hooldajat. Viimase paari päevaga on vald Tabivere hooldekodusse ajutiselt juurde palgatud 23 töötajat, kellest osad said ka täna Tartus koolitatud, kuidas kaitseriietusega õigesti ümber käia.

„Kõige tähtsam on neid kaitsta, et nad ise haigeks ei jääks,” kommenteerib Laur. Abi on saadud ka Päästeametilt: hooldekodule on antud konteiner, mille sisse on ajutiselt ehitatud hooldajatele puhke- ja olmeruum, mis asuks nakatunutega hoonest eemal.

Laur sõnab, et positiive testi on Tabiveres andnud ka hooldekoduga mitte seotud inimesed. Viimase kolme päevaga on terviseamet teada andnud seitsmeteistkümnest lisandunud nakatunust Tartumaal, hooldekodust leitud kuusteist. Kas see üks ülejääv inimene statistikas on hooldekoduga mitte seotud tabiverelane? Laur vastab, et seda peab terviseametilt küsima ning lisab: „Teised nakatunud võivad ka varasemas statistikas kajastuda.”

Viimaste andmete kohaselt on Tartumaal kokku COVID-19 viirusesse nakatunuid kaheksakümmend.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!