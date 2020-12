Koroonapuhang muudab Vabariigi aastapäeva tähistamist: paraadi ja presidendi kätlemistseremooniat ei toimu

"Viiruse leviku prognoose vaadates on selge, et kõigi tervise hoidmiseks ei ole mõistlik suuri kogunemisi korraldada. Aga me tähistame seda üheskoos Eesti inimestega pidulikult ja teisiti – suur osa üritusi siiski toimub, neid kantakse üle rahvusringhäälingu kanalites ning loodan, et kõik leiavad oma pere ja lähedaste ringis võimaluse meie riigi sünnipäeva pidulikult tähistada. Küll eraldi, aga südames veel rohkem koos," ütles riigipea avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.

Nii on kavandatud ilma publikuta toimuma lipuheiskamine Toompeal. "Kutsume inimesi üles sel päeval üheskoos heiskama päikesetõusul riigilippu oma kodudes," ütles Linnamäe. ERR-i ülekande vahendusel saab kaasa elada pidulikule riigilipu heiskamisele Pika Hermanni torni kell 7.32. Kuberneri aias peetaval tseremoonial osalevad seekord vaid kõnelejad ja akadeemiliste organisatsioonide esindajad.

Kaitsejõudude paraadi asemel, mis lisaks kaitseväelastele on igal aastal kokku toonud tuhandeid pealtvaatajaid, leiab kaitsevägi muu võimaluse sünnipäeva tähistamiseks. Samuti saavad kõik eestimaalased kuulda kaitseväe juhataja kõnet ja toimub pärgade asetamine Vabadussõja võidusamba jalamile Vabaduse väljakul.

Õhtuse presidenti vastuvõtu harjumuspärased osad – riigipea kõne ning etendus – jõuavad kõigi külalisteni seekord ERRi vahendusel ning kohapeale külalisi ei kutsuta. "Igal aastal on telerite kaudu saanud sellest üritusest osa pealt 300 000 eestimaalase ja kutsutuid on olnud tuhande ringis. Televaataja jaoks jääb kõik endiseks, lihtsalt kätlemist seekord ei toimu. Kontserdile järgnenud vastuvõtu asemel sisustame koostöös rahvusringhäälinguga seekord hoopis eraldi piduliku teleõhtu," selgitas Linnamäe.

Veebruaris ei toimu ka tavapärast riiklike teenetemärkide üleandmise tseremooniat, kuid tema sõnul leitakse kindlasti moodus, kuidas neid tunnustamist väärt inimesi väärikalt esile tõsta.