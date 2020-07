Koroonapositiivne tartlane nakatas ööklubis ühte tuttavat! Terviseameti esindaja: kolde oht on suur

Terviseametile teadaolevalt külastas tartlane 18. juulil ööklubi Vabank ning järgmisel päeval ka Meresuu spaad. Samuti külastas ta erinevaid kaupluseid ning 23. juulil Tartu Lõunakeskuses kell 21 alanud kinoseanssi. Testi tegi ta enne kinoseanssi ehk pidanuks juba siis kindlasti kodus püsima.

Nüüdseks on selge, et ta oli nakkusohtlik ehk haigestunud juba päevi varem. Nimelt nakatus viirusesse ka üks mainitud tartlase tuttav. Et koroonatest on positiivne, selgus täna hommikul. Nad väisasid koos Vabankis toimunud pidu, mistõttu on ülimalt tõenäoline, et just seal ta nakatus.

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juht Tiia Luht räägib Delfile, et nad alles selgitavad välja, kellega tartlane pika perioodi jooksul lähikontaktis oli. Inspektorid teevad sel rindel tööd ka nädalavahetusel. Luht on murelik ja viitab, et suurema koroonakolde tekke oht on väga suur. Ta nimetab praegust olukorda lausa kriitiliseks ja manitseb kõiki, kes näiteks 18. juulil Vabankis peol käisid, oma tervist jälgima.

"Igasugu haigusnähud - kerge kurguvalu, köhatamised, kraapiv tunne kurgus - kindlasti tuleks koheselt perearstiga ühendust võtta," näitlikustab ta. Ta viitab, et kahjuks pole võimalik nii pika perioodi puhul ka tartlase kõiki juhukontakte kindlaks teha, näiteks, kellega ta võis poodides kokku puutuda. Luht sõnab, et oleneb ka inimese immuunsüsteemist, mõni on viirusele kergesti vastuvõtlik.

Terviseamet paneb inimestele südamele, et viiruse leviku vältimiseks tuleb hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda ning võimalusel vahet hoida. Samuti peavad poed hoolitsema, et neil oleks olemas käte desifinteerivad vahendid.

Koroonaviirus levib haigestunult tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti jooksul teineteisele lähemal kui kaks meetrit.

