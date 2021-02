Koroonapiirangud panid rahvatantsijaid muretsema: kas regionaalsed tantsupeod tuleb jälle ära jätta?

Eelmisel aastal jäi ära või lükati edasi paljud maakondlikud, valdkondlikud ning regionaalsed laulu- ja tantsupeod. Suur osa neist planeeriti ellu viia hoopis sel suvel ning nende ettevalmistusprotsess käib.

Murekohaks on aga endiselt aktuaalsed COVID-19 haiguse leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks seatud liikumisvabaduse piirangud ning esile on kerkinud küsimus, kas suveks edasi lükatud üritusi on üldse võimalik korraldada.

Kultuuriministeeriumile saadetud kirjas toob Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister välja, et mitmed juhendajad on nende poole pöördunud küsimusega, kas juunis Jõgeva- ja Tartumaal toimuva pidanud naiste- ja meeste tantsupeod saavad siiski toimuda. Eraldi küsimuse all on ka maakondlikud laulu- ja tantsupeod.

Probleem seisneb keskuse direktor sõnul selles, et laulu- ja tantsupeo ettevalmistusperiood jääb piirangute sisse ning tavapäraselt peaksid proovid toimuma suuresti siseruumides. "On selge, et antud olukord on stressirohke nii juhendajatele kui kollektiiviliikmetele ja ürituste korraldajatele, sest ühelt poolt tuleb uus repertuaar selgeks saada, aga teisalt tuleb seda kõike korraldada piirangutele kohaselt ja kolmandaks ei oska me keegi ette ennustada olukorda 2021. aasta suvel," sõnas Vister.

Ministeeriumilt soovitakse saada esialgset hinnangut selle kohta, kas ja kui palju inimesi võiks alatest maist avalikel üritustel osaleda ning kas tantsu- ja laulupidudeks taotlema eriluba.