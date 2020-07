Koroonapiirangud leevenevad taas: ööklubid ja muud meelelahutuskohad on nüüd avatud kuni sajale inimesele

Peaminister Jüri Ratas andis teada, millised piirangud tänasest leevenevad ja milliseid muudatusi on oodata.

Meelelahutuskohad teevad uksed lahti

1. juulist saab pidada avalikke üritusi ja pealtvaatajatega spordivõistlusi siseruumides kuni 500 ning õues kuni 1000 inimese osalemisel. Ööklubid ja muud meelelahutuskohad saavad avada taas uksed korraga kuni 100 inimesele.

Isapuhkus pikeneb ning vanemahüvitis muutub paindlikumaks

Töölepinguga töötav isa saab võtta isapuhkusena 30 kalendripäeva järjestikku või osade kaupa 30 päeva enne eeldatavat lapse sünnikuupäeva kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Riik hüvitab isapuhkuse sarnaselt vanemahüvitisele. Ka vanemahüvitist saab kasutada kuni lapse 3-aastaseks saamiseni järjestikku või osade kaupa.

Eestist saab üks esimestest riikidest maailmas, kus saab töötada kaugtöö viisa alusel.

"Hakkame välja andma viisasid kaugtöö tegemiseks. Esialgu on sellist viisat on võimalik taotleda diginomaadil ehk välismaalasel, kelle Eestis ajutise viibimise eesmärk on töökohustuste täitmine asukohast sõltumatu töötajana Eestis," ütles Ratas.

Kaubalaevade Eesti lippu alla registreerimine muutub soodsamaks

Jõustuvad hulgalised laevandusega seotud muudatused, mis loovad Eesti laevandusettevõtjatele soodsa maksusüsteemi, aitavad kaasa kaldasektori arengule ning pakuvad Eesti meremeestele sotsiaal- ja ravikindlustust.

Sissemaksed teise pensionisambasse peatuvad

Riik peatab kuni järgmise aasta 31. augustini teise pensionisambasse tehtavad 4%-sed sissemaksed neile, kes on sündinud pärast 1960. aastat. Oktoobrist saavad pensionikogujad soovi korral teha avalduse ka oma palgalt 2%-ste sissemaksete peatamiseks.