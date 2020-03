Koroonapalaviku esmaravimi väljavedu keelati, vastasel juhul jääks ravivajadus katmata

Ravimite müügiloa hoidjad ja hulgimüüjad on teavitanud ravimiametit paratsetamooli erinevate ravimvormide nõudluse olulisest suurenemisest ja tarneraskustest. Paratsetamooli laovarud on limiteeritud.

Ravimiamet võib erakorralise meetmena keelata ravimi väljaveo ravimiga katkematu varustatuse tagamiseks.

"Arvestades COVID-19 globaalse levikuga kaasnevaid ravimite tarneprobleeme, mille tõttu ei ole kindlustatud kõigi Eesti patsientide ravivajaduse katmine, on põhjendatud paratsetamooli väljaveo piiramine," otsustas ravimiamet.

Väljaveokeeld kehtib, kuni ravimiamet väljastab otsuse selle lõpetamiseks.

Ravimiamet põhjendab oma otsuses, et paratsetamool on näidustatud nõrga kuni mõõduka valu ja palaviku sümptomaatiliseks raviks.

"Paratsetamool on palaviku alandamiseks esmavaliku ravim ning selle katkematu varustatuse tagamine on patsientide tervise seisukohast oluline. Paratsetamooli väljaveo korral jääb Eesti patsientide ravivajadus katmata," põhjendas ravimiamet.

Esmaravim koroonale - ibuprofeen või paratsetamool?

Ravimiamet on seisukohal, et olgu siis koroonaviirusest või muudel põhjustel tekkinud palaviku parimaks ravimiks on paratsetamool ning vaid väga mõjuvatel põhjustel tasuks selle asemel kasutada ibubrofeeni põhiseid ravimeid.

Hiljuti on päevakorral olnud ka ibuprofeeni kasutamine koroonaviiruse sümptomite raviks, eri riikide ja asutuste seisukohad on olnud lahknevad. Tänaseks on üha kindlamalt jõutud veendumusele, et ibuprofeeni selle puhul kasutada ei maksa.