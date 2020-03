Koroonapaanikat levitav Facebooki lehekülg pandi kinni

"Armsad, grupp on maha võetud," kurtis Kracht enda Facebooki isiklikul leheküljel üleeile. Enne sulgemist oli tema nii-öelda blogil enam kui 3500 jälgijat. Koroona levikuga oli Ava Oma Silmad jälgijate arv nädalaga kolmekordistunud.

Varem kriminaalkorras süüdi mõistetud Jaya Shivani Kracht kasutas koroonapandeemiat hirmu ja valeinfo külvamiseks. Näiteks käskis ta inimestel võtta arvelt välja sularaha (ja inimesed võtsidki), kutsus üles mitte alluma karantiinile, kasutama libaravimeid, suunas jälgijad avaldama hulgaliselt isikuandmeid (sealhulgas laste omi), ning hoiatas sõjaväelise sissetungi eest. Lisaks üritas Shivani Kracht korraldada avalikku üritust, tõendamaks koroonaviiruse "ohutust".

Ilmselt eemaldati lehekülg, kuna valeinfo levitamine koroonaepideemia ajal on sotsiaalmeediavõrgustikes luubi all.

Shivani Krachti õhutusel laadisid inimesed massiliselt internetti enda isiklikke andmeid, et "ellu ärgata". Kuvatõmmis

Seotud lood: Plahvatuslikult kasvav Facebooki leht külvab lausvaledega koroonapaanikat

"On oluline, et kõigil oleks koht enda kogemuste jagamiseks ning viirusepuhangust rääkimiseks, kuid meie kogukonna reeglid ütlevad selgelt, et ei ole okei jagada midagi, mis paneb inimesed ohtu," on kommenteerinud Facebooki asutaja ja tegevjuht Mark Zuckerberg.

Facebook on ära keelanud ka reklaamid, mis üritavad ärevat olukorda ning inimeste hirmu rahaliselt enda kasuks pöörata.

Senimaani jätkab Shivani Kracht sama tegevust enda isiklikult kontolt. Samuti otsib ta enda tegevuse jätkamiseks alternatiivseid sotsiaalmeediaportaale.

Ilmselt ei õnnestu tal sinna ehitada enam nii suurt jälgijaskonda, kui oli tal möödunud nädalal.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat karantiinis . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!