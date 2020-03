Koroonaohu tõttu jääb ära EKRE eestvedamisel planeeritud kõnekoosolek Toompeal

"Kuigi sihtasutus Terve Rahvas ja peamiselt Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikutest koosnev otsedemokraatia toetusrühm peavad rahvale hääleõiguse tagasi andmist väga oluliseks, tuleb praeguses olukorras vältida suuri rahvakogunemisi ning koosolek ära jätta," seisab saadetud pressiteates.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on seisukohal, et koroonaviiruse leviku piiramiseks on jõulised sammud väga vajalikud. Homme on ka valitsusel plaan arutada enam kui saja inimesega rahvakogunemiste keelamist.

SA Terve Rahvas nõukogu esimees, ajaloolane Jaak Valge ütles, et kõnekoosoleku ärajätmine ei tähenda, et nad oleksid loobunud oma eesmärgist. "Eestlaste soovi ise oma asju otsustada ei suutnud summutada nõukogude võim ega suuda ka koroonaviirus. Aga peame hoolitsema selle eest, et tervel rahval oleks terve hääl ning valima adekvaatsed tegutsemismeetodid," lausus ta.