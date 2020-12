Koroonamudeldaja Mario Kadastik: positiivse stsenaariumi järgi on jõuludel haiglas 350 inimest

"Positiivne stsenaarium on, et me praegusest nivoost tohutult palju üles ei lähe. Kui me oleme 275 haiglasolija juures, siis me võiks jääda sinna 300-350 vahele. Negatiivne on 400-500 kanti. Kui R on nibin-nabin üle ühe, siis ma ise loodaksin 300-350 kanti piiruda," rääkis Kadastik eile "Aktuaalsele kaamerale", vahendab ERR.

Kadastik selgitas, et seni on olukord püsinud prognooside optimistlikumas pooles, sest haiglasolemise periood on natukene lühem, kui teadlaste mudelis olev ja seetõttu võib eeldada, et see number on prognoosi alumisel poolel.

"Aga igal juhul, kui nakatumiskordaja R jääb üle ühe, siis haiglasüsteem katki läheb. Küsimus on, kas ta läheb katki detsembri keskel, detsembri lõpus või jaanuari alguses," selgitas Kadastik.

ERR-i küsimuse peale, miks maskikandmise kohustusest pole märgatavat mõju olnud, ütles Kadastik, et päris kõik ei kanna maski ja kui kannavad, tehakse seda üldiselt avalikus siseruumis. "Aga privaatses siseruumis inimesed ei kanna maski ehk töökoha kaudu, muudes sellistes kohtades on need nakatumised ikkagi," rääkis Kadastik.

