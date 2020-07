Koroonakriisis kannatanud inimesed saavad võimaluse arendada oskusi tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel

Ühtekokku pakub Coursera ligi 300 erinevat inglise keelset kursust rahvusvahelistelt ülikoolidelt ja suurettevõtetelt, mille lõpetamisel on võimalik saada ka vastav sertifikaat. Digiõppe platvormi valikust leiab nii tulevikus vajalikke üldoskusi arendavaid kursusi, nagu digitaalne kirjaoskus, projektijuhtimine või ärialane inglise keel, kui ka näiteks spetsiifilisemaid kursusi, nagu pilvetehnoloogia haldamisega seotud oskused, arvutimängude arendamine või meditsiiniline neuroteadus. Erineva pikkusega kursustel saab uuendada ka töö otsimiseks vajalikke oskusi ning teadmisi vaimse tervise hoidmisest.

„Julgustame kõiki õppimisest huvitatuid ka ennast kuni septembri lõpuni registreerima ning kindlasti kahe nädala jooksul õppima asuma, sest praegune tasuta võimalus õppida kehtib vaid aasta lõpuni. Piiratud pole ka läbitavate kursuste arv, kuid registreerituna tuleks kindlasti kahe nädala jooksul õppima asuda, et mitte kaotada kohta kursustel. See on kahtlemata hea võimalus oma oskuste arendamiseks ja ka vastava sertifikaadi saamiseks peale kursuste lõppu, millega oma võimalusi ja väärtust tööturul suurendada,“ sõnas sotsiaalministeeriumi asekantsler Sten Andreas Ehrlich.

„Oskuste arendamine on oluline kõigile inimestele, et olla paremini valmis muutusteks, mida tuleviku tööturul vajatakse. Kindlasti pakub väljakutseid ka COVID-19 kriisist väljumine, mistõttu on oluline, et ka täiskasvanueas jätkatakse oma oskuste arendamist. Täiskasvanud on vägagi õpihimulised mida näitab meie iga-aastaste kutse- ja kõrgkoolide kaudu pakutavate tasuta kursuste populaarsus. Ka praegune rahvusvaheliste sertifikaatide omandamise võimalus on tööalaste võimaluste avardamiseks kindlasti hea võimalus,“ rõhutas haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin.

Suur hulk Coursera pakutavaid kursusi on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnast, mis võimaldab inimestel omandada algteadmisi ja ka vajalikke oskusi tõendavaid sertifikaate IT-ametites töötamiseks. „Kõrgemaid ja erialaseid IKT-oskusi on vaja üha rohkem kõigis majandusharudes, et hoida oma tänast töökohta või liikuda tasuvamale tööle. COVID19 kriis ja selle tööturu järelvõnked on suurepärane tõuge, et ennast panna proovile ja omandada tulevikukindlaid teadmisi ja oskusi – sealhulgas just veebipõhiselt ehk kaugteel, mis on samuti selle kriisiga tõusnud vajaduseks ja saanud harjunumaks,“ julgustas kursustel osalemist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Siim Sikkut. „Eesti majanduse vaatest on kriisi najal ümber- ja täiendõppele hoo andmine võimaluseks tulevasele majanduskasvule alust rajada.“