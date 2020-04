Koroonakriis võib vähendada riigi sissetulekuid kahe aastaga 3,5 miljardi võrra

Valitsus teeb riigikogule ettepaneku võtta stabiliseerimisreservi vahendid kasutusele täies ulatuses vastavalt vajadusele, seisab valitsuse homse istungi päevakorras.

Otsuse tulemusena on võimalik kaasata stabiliseerimisreservi vahendeid järk-järgult ning vastavalt vajadusele 2020. ja 2021. aasta jooksul, mil kriisi tõttu on riigil suurenenud kuluvajadus ja samal ajal on prognoositav maksulaekumise vähenemine. Rahandusministri hinnangul on negatiivne rahavoog sel ja järgmisel aastal kokku 3 kuni 3,5 miljardit eurot.

Samas on oluline, et rahandusministeerium saaks operatiivselt võtta kõik stabiliseerimisreservi vahendid kasutusele, kui riigil tekib raskusi väljamaksete tegemisel ja võlakohustuste kaasamisel tulenevalt probleemidest finantsurgudel. Reservi vahendeid võetakse kasutusele vastavalt riigi rahavoo juhtimise vajadusel katmaks riigieelarve kulude ja tulude vahet, eesmärgiga leevendada COVID-19 epideemia tõttu väljakuulutatud eriolukorda ning sellega seonduvaid üldmajanduslikke riske ja sotsiaal-majanduslikke kriise.

Riigieelarve seaduse kohaselt rahastatakse stabiliseerimisreservist investeerimis- ja finantseerimistehinguid, mille eesmärk on:

1) üldmajanduslike riskide vähendamine;

2) sotsiaal-majanduslike kriiside vältimine või leevendamine;

3) eriolukorra, erakorralise seisukorra, sõjaseisukorra või muu erakorralise olukorra või olulise mõjuga kriisi lahendamine või ennetamine või kollektiivse enesekaitse lepingus ettenähtud kohustuste täitmine;

4) finantsasutustele likviidsus- või maksevõimega seotud raskusi või makse- ja arveldussüsteemides olulisi tõrkeid põhjustada võiva finantskriisi lahendamine või ennetamine.