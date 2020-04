Koroonakriis tõmbas Snelli tiigi tühjendamise ja puhastamise plaanile vähemasti mõneks ajaks kriipsu peale

Viimane põhjalik puhastus setetest tehti tiigis juba enam kui 30 aastat tagasi. Praegugi tiigi ümbruses jalutades on pilt üpris kurb, on selgelt näha, et vesi on räpane.

Linn hakkas talvel riigihankega otsima järgmiste tööde teostajat: Snelli tiigi veest tühjendamine ja settest puhastamine kuivmeetodil, seejärel tiigi taastamine ning ümbruse ja pargiala heakorrastamine.

Kesklinna valitsuse avalike suhete nõunik Ester Šank ütleb, et paraku hange ebaõnnestus – pakutud hinnad ületasid oluliselt eelarvelisi võimalusi.

"Asusime seejärel ette valmistama uut hanget, aga seekord pani plaani pausile koroonakriis. Praeguses seisus tegeleme esmalt kulude-tulude täpsustamise ja olukorrast tingitud vajadustega," lausub ta.

Positiivse noodina lisab Šank: "Mis aga ei tähenda, et Snelli tiik jääbki puhastamata. Olukord sunnib lihtsalt teisi lahendusi otsima. Loodetavasti õnnestub ka leida odavamaid keskkonnasäästlikke variante."

Tiiki praegu teatud määral siiski puhastatakse (küll pinnalt) prahist iga nädal.

