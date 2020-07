Koroonakriis lükkas alkoholimüügi piiramise Tallinnas järgmisesse aastasse

Mullu sügisel kiitis Tallinna linnavalitsus heaks eelnõu, mis keelab alkoholimüügi linna baarides, ööklubides, pubides ja teistes meelelahutusasutustes nädala sees kella kahest öösel hommikul kuueni, nädalavahetusel kella kolmest öösel hommikul seitsmeni, vahendab ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Linnavolikogu ei jõudnud eelnõu veel arutama hakata kui linnavalitsus soovis seda täiendada - näiteks laiendati öist müügipiirangut ka kasiinodele. Seejärel algas koroonaviiruse puhang ja volikogu ei jõudnud muudetud eelnõu arutamiseni.

Muudetud eelnõu kohaselt oleksid piirangud jõustunud 1. oktoobrist, kuid nüüd hakkab volikogu eelnõu alles septembris arutama, seega on väga tõenäoline, et piirangud jõustuvad uuel aastal.

Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik (KE) ütles, et selle teemaga tuleb edasi tegeleda. "Ma olen enam kui kindel, et Tallinnas on see teema, mis vajab reguleerimist ja sellega kindlasti peab edasi minema," ütles Terik.

Tallinna linnavolikogus opositsioonis oleva Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal ütles, et kui mõni baar, lõbustusasutus või restoran häirib naabreid, siis sellisel juhul tuleks linnavalitsusel asuda tegelema sellega ja lahendada nende naabrite probleem selle asutusega vesteldes, vajadusel ka tegevusvõimalused ära võttes, mitte öelda, et see on kõikide teiste mure.

Michali hinnangul ei ole konkreetse eelnõu menetlemine mõistlik ka praeguse majandusolukorra tõttu.

"Vaadates ringi, restorane suletakse, baare suletakse ja kui me ei taha, et siin aasta, paari pärast Tallinn on kehvas olukorras, inimesed on tööta, otsivad tööd, siis täna me peaks otsima kaasaegsemaid lahendusi," märkis Michal.