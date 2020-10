Koroonakriis lõhkus traditsiooni: tavapärast jõuluturgu Tallinnas tänavu ei toimu

Müügiputkasid jõulude ajal Raekoja platsile ei tule, kinnitas Kesklinna vanem Monika Haukanõmm ERRile.

"Kui me mõtleme eelmistele aastatele ja putkadele – 27 erinevat müügikohta siin ilusal platsil. Me ei suuda sellega tagada inimestele hajutatust."

Kesklinna valitsus kutsub Raekoja platsi ümbruse restorani- ja poepidajaid jõulumeeleolu looma. Lavastaja ning toitlustusettevõtja Peeter Jalakas pakkus kesklinnale vastuseks sellise idee välja – ettevõtjad võiks pakkuda müügipinda jõuluturul osalejatele, eriti olukorras, kus vanalinna söögikohtades külastajaid on vähe.

Linnal jääb saamata 50 000 eurot kuus renditulu, kuna üritust ei toimu. Pole teada, kui palju teeniks putkades kaubitsejad, kui turg isegi püsti pandaks, sest varasemalt tõid suurema käibe just turistid, keda sel aastal vähe.

Delfi on varasemalt kajastanud, et möödunud hooajal oli jõuluturg avatud 2019. aasta 15. novembrist kuni käesoleva aasta 7. jaanuarini. Tunamullu valiti üritus veebilehel European Best Destinations koguni Euroopa parimaks jõuluturuks.