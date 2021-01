Koroonakolle Tartus asuvas hooldekodus: nakatunud 12 klienti ning kaks töötajat

Positiivse proovi andnud kliendid on praeguseks isoleeritud ning lähipäevil toimub hooldekodus ka kordustestimine.

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul tegeleb Vaimse Tervise Hooldekeskus koostöös linnavalitsuse ja terviseametiga selle nimel, et piirata viiruse edasist levikut majas. "Linnavalitsus on palunud majja appi ka infektsioonivoliniku, kes juhendab nakkuse leviku kontrolli alla saamist, ja meditsiiniteenuse osutaja, et regulaarselt jälgida elanike tervisenäitajaid. Tegevus majas käib terviseameti suuniste järgi," sõnas Lees.

Nõlvaku hooldekodu on spetsialiseerunud mäluprobleemide, dementsuse ja kergemate psüühikahäiretega inimeste hooldusele, kes vajavad ööpäevaringset hooldamist. Lees sõnas, et hetkel elab seal 43 klienti.

Hooldekodu külastamine on praegu keelatud. Lähedastega kontakti saamiseks tuleb ühendust võtta hooldusjuhiga või helistada otse osakonda.