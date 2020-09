Koroonakolle Tallinnas: sünnipäevalisel endal polnud aimugi, kes kõik ta peolt läbi astusid

Tallinna on lisandunud uus nakkuskolle, mis on seotud sünnipäevaga, kus viibis nakatunud inimene, vahendab ERR "Aktuaalset kaamerat".

Terviseameti põhja regionaalosakonna menetlusgrupi juht Juta Varjas ütles, et Tallinna lisandunud nakkuskoldega seotud inimeste tuvastamine praegu käib.

"Sünnipäeva korraldaja kahjuks ei teadnud, keda ta oma sünnipäevale kutsus. Seal oli tõesti sõprade sõpru. Tuvastamine oli keerukas ja see on meil praegu veel pooleli," tõdes Varjas.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on praegu kokku ligi 620 inimest Harjumaalt, Raplamaalt, Järvamaalt ja Tallinnast.

Rahvasuus koroonadetektiivideks nimetatud terviseameti töötajad kasutavad nakkuskolde kindlakstegemiseks telefonikõnesid. Kui inimesed terviseameti telefonikõnedele ei vasta, palub amet abi politseilt.

"Kui meil haigestumise alguses oli hästi tihe kontakt inimestega, nad helistasid meile tagasi, sest neil midagi meenus, siis viimase aja tendents on see, et ei helistata enam tagasi ja ei taheta oma käike enam jagada," sõnas Varjas.

Mis puutub eespool mainitud sünnipäeva, siis tänases terviseameti ööpäevainfos oli selle kohta selgitatud, et 29. augustil peeti Gourmet Coffee's erapidu. Terviseamet ja kohvik teevad lähikontaktsete selgitamisel tihedat koostööd. Gourmet Coffee töötajad üritusel ei viibinud ja lähikontaktsete ringi ei kuulu. Hetkel on peol osalenutest kaheksa andnud positiivse koroonaproovi.

