Koroonakahtlus Võru linnas: kohalikud koolid ja lasteaiad suletakse ajutiselt

Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp sõnab, et neil pole hetkel Lõuna-Eesti kohta muud infot, kui üks eilne nakatunu Tartust.

Ka terviseametini on ta sõnul jõudnud vihjed, et üks koroona-positiivne, kas siis Itaaliast või Saaremaalt, jõudis Võrru kellegi sünnipäeva tähistama. "Aga need, keda meie oleme positiivsena diagnoosinud, istuvad kodus nagu miškad," ütleb Kingsepp.

"Kas tõesti mõni võrkpallur jõudis siis Võrru? Kontrollime hetkel seda. Võru linn on juba paanikas, tahetakse koole sulgema hakata," lisab Kingsepp.

Võru haigla juht Arvi Vask teab öelda, et proove on Võrus antud küll. "Üks seltskond pidas laupäeval sünnipäevapidu, kus oli nakatumine tõesti võimalik," ütleb Vask ning lisab, et peol viibis inimene, kelle test hiljem koroonasse nakatumist näitas. Mõned peolised, Vase sõnul pigem noored inimesed, jäid pärast üritust ka palavikku.

"Istuvad praegu kodus. Laborist veel kinnitust pole tulnud," sõnab Vask testi teinud kohta.

Täna kogunesid Võru linnavalitsuses lastega tegutsevate asutuste juhid, kus otsustati ühiselt, et Võru linna koolid, lasteaiad, huvikoolid, erahuvikoolid jt avalikku teenust osutavad asutused peatavad ennetava meetmena kuni teisipäeva, 17. märtsi õhtuni statsionaarse õppetegevuse.