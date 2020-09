Koroonajuhtum raputab kogukonda: Võrumaal läks väikekool üle distantsõppele. Haige viibis hoolekogu koosolekul

Pisikeses Orava koolis on 37 õpilast. Direktor Siiri Konksi viitab Delfiga vesteldes korduvalt, et tegu on väikese kogukonnakooliga, kus ühtehoidev koolipere.

Kooliaasta hakul, 2. septembril toimus hoolekogu koosolek. Viibiti kooli aulas ja räägiti umbes tunnikese. Kohal oli direktori teadmist mööda 10-11 inimest. Nende seas nii lapsevanemaid kui ka õpetajaid koolist ja lasteaiast

Reede õhtul selgus, et koosolekul viibinud lapsevanem võib olla koroonapositiivne, test kinnitas seda pühapäeval. Tolles peres on nakatunud mõlemad vanemad.

Konski sõnutsi on praegu kogu koolipere distantsõppel. Mitmed õpetajad ootavad hetkel koroonaproovi vastust, üks pedagoog oli kurtnud ka valu kurgus. Kui testitulemused peaks olema negatiivsed, loodetakse jätkata õpinguid 1-3 klassi puhul koolimajas. Täpsemad plaanid pannakse paika nädala lõpus. Lasteaed töötab hetkel tavarütmis edasi.

"Loodame parimat," nendib Konksi, kes murelik viiruse leviku üle kodukohas.

Viirus jõudis sinna Võru sünnipäevakolde kaudu. Oravalt pärit inimene oli peol üks paljudest külalistest. Terviseameti tänases ööpäevainfos seisis, et kokku on koldes 12 nakatunut. Neist viis lisandus viimase ööpäevaga.

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht räägib Delfile, et juhtum on õnnetute asjaolude kokkusattumus, mitte mõne nn koroonahulkuri ükskõiksus.

Üks inimene käis seoses tööülesannetega Itaalias. Naastes jäi ta eneseisolatsiooni ning teda testiti - selgus, et tal ongi koroonaviirus.

Üks tuttav tõi talle toitu. Luhti kinnitusel järgiti igati soovitusi : toidukotid anti üle õues ja hoiti distantsi, ent kuidagi andis haige nakkuse ikkagi edasi. Luht oletab, et ilmselt levis viirus pindade kaudu.

Mainitud toidutooja väisas sünnipäeva ega tundnud end siis haigena ega osanud seda ka kahtlustada. Peagi diagnoositi tal koroonaviirus.

Hetkel antud kolle veel raugemismärke ei näita.

