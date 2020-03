Koroonaga diagnoositud Pärnu õpetaja: kui poleks endale testi välja võidelnud, oleksin praegu juba jalul ja sotsiaalselt aktiivne

"Kolmapäeva õhtul hakkasin kahtlustama, et äkki on koroona, helistasin kohalikule kiirabitöötajale, kes ütles, et ei ole," sõnab ta. Seejärel helistas ta perearstiliinile 1220, kust talle öeldi, et joogu teed - testimiseks pole põhjust, riskigrupp ta ei ole.

"Seletasin, et mul pole vahet, mida põen, aga kuna töötan koolis ja et kui olen teisi nakatanud või peaksin tulevikus nakatama, siis kelle südametunnistusele see jääb, kui pole isegi väärt testimist? Selle peale öeldi, et pole riskigrupp ja ravige ennast, tegemist tavagripiga," meenutab õpetaja.

Samasuguse seina vastu põrkas ta ka neljapäeva hommikul hädaabinumbrile 112 helistades. Sealt öeldi õpetajale ta sõnul samuti, et pole oluline, kas ta käis Saaremaal või on õpetaja - testima teda ei tulda. "Lõpuks umbes kell neli neljapäeval, kui juba nutt lootusetusest kurgus, helistasin uuesti 112 ja olin konkreetsem oma nõudmistes," meenutab ta, et see oli tal vast juba kolmas kõne sinna ja selleks ajaks oli meedias juba Saaremaa nakkuskoldest rohkem juttu.

"Mind pandi ootejärjekorda ja kell pool kaheksa õhtul saabus brigaad. Positiivsest proovist teatati eile (reedel) kell neli," sõnab ta ning lisab, et teavitas kohe diagnoosist kooli ja kõiki teisi, kellega oli kokku puutunud. Õpetaja ka naljatleb, et ta tegi nii palju telefonikõnesid oma tutvusringkonnale, et tunneb end juba nagu koroona-pressiesindaja.

Oluline õigel ajal jaole saada

"Minu soovitus: tegemist ei ole tervele inimesele ohtlikuma haigusega, kui tavaline gripp, sümptomid võivad isegi leebemad olla. Aga kuna nakkus levib väga kiiresti ja kergelt, siis palun jälgige ennast, kuid ärge paanitsege. Oluline on, et õigel ajal jaole saate ja ennast teistest isoleerite," ütleb ta ning soovitab lisaks nakatunul rohkelt vett juua, ennast hoida ja puhata.

Õpetaja rõhutab, et enda testimine oli talle oluline, et mitte minna pärast esialgse palaviku ja külmetuse-laadsete sümptomite kadumist rõõmsalt teiste sekka. "Tõenäoliselt, kui poleks endale testi välja võidelnud, oleksin praegu juba jalul ja sotsiaalselt aktiivne," ütleb ta, kuna tunneb end hästi.

"Palavikku pole juba neljapäevast saadik olnud, eile veel pea vahepeal valutas ja pööritas, köha ja hingamine on siiani veidi raskendatud, aga muidu enesetunne hea," ütleb õpetaja ning lisab "ptüi ptüi ptüi".

