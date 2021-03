KOROONABLOGI | Võitlus viirusega: tanklakett tegi kiirabitöötajatele ilusa žesti, vaktsiinide rindelt tuleb uudiseid Venemaalt ja Euroopast

Loe Delfi otseblogi ja ole kursis jooksvate päevasündmustega!

Koroonaviirusega võitlus Eestis ja maailmas - Delfi kokkuvõte 16.03

Olge hoiatatud! https://annestiil.delfi.ee/artikkel/92853895/ettevaatust-need-on-kaks-pohilist-kodukontoris-tekkivat-terviseprobleemi

MIS-C on multisüsteemne põletikuline sündroom lastel, mis tekib 2-6 nädalat peale Covid-19 viirusesse nakatumist ja viirus on seda haigust vallandavaks teguriks. Kõigil lastehaigla patsientidel on varasemalt teada olnud kontakt Covid haigega, enamikul on varem olnud positiivne PCR test, antikehad on positiivsed olnud kõigil lastel. https://perejakodu.delfi.ee/artikkel/92853809/lastehaigla-noorim-koroonaviiruse-raske-tusistusega-patsient-on-2-aastane

Tore žest! https://arileht.delfi.ee/artikkel/92839703/circle-k-annab-aprilli-lopuni-koikidele-kiirabitootajatele-tasuta-kuuma-joogi

Venemaal kavatsetakse enne märtsi lõppu tsiviilkasutusse anda teaduste akadeemia Tšumakovi-nimelise keskuse koroonavaktsiin CoviVac, teatas allikas Interfaxile. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/interfax-venemaa-kolmas-koroonavaktsiin-covivac-voetakse-kasutusele-enne-martsi-loppu?id=92853833

Kas teatrisse on lootus alles kõige varem maikuus saada? https://kroonika.delfi.ee/artikkel/92851683/vene-teatri-direktor-margus-allikmaa-kaalumisel-on-toepoolest-variant-teatrite-uksed-alles-mais-avada

Täna kohtuvad Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) vaktsiiniohutuseksperdid, et AstraZeneca koroonavaktsiin üle vaadata seoses selle kasutamise peatamisega 11 Euroopa riigis veretrombide tekkimise tõttu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/astrazeneca-vaktsiini-uurivad-who-vaktsiiniohtuseksperdid?id=92853677

Aasta jooksul on häirekeskuse riigiinfo telefoni 1247 kõnede keskmes olnud koroonaviirus. Kui eelmisel kevadel uurisid helistajad, kuidas saaks rohkem selle leviku tõkestamisse panustada, siis nüüd otsivad ettevõtjad üha enam võimalusi, kuidas piirangutest mööda hiilida. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riigiinfo-telefonile-helistajad-otsivad-voimalusi-piirangutest-korvale-hiilida?id=92853517

Ida-Virumaal algas Eesti Energia töötajate vaktsineerimine. Eesliini töötajate vaktsineerimist soovib ka Viru Keemia Grupp, vahendab ERR. Üle 600 Eesti Energia töötaja on tunnistatud elutähtsa teenuse osutajaks ja nende vaktsineerimine on juba alanud. Viru Keemia Grupp võib esialgu loota 145 töötaja vaktsineerimisele.Eesti Energia tütarfirma Enefit Poweri ligi 1500 töötajast eesliini töötajateks tunnistatud 600 inimest on need, kes suurenergeetikafirmat töös hoiavad.

Statistika mitmelt poolt maailmast kinnitab, et pandeemia ajal on lemmikloomade võtmine eriti suurt populaarsust saavutamas. Delfi ootab lugusid lemmikloomadest koroona-ajastul. Saada oma looma lugu koos foto või videoga aadressil lemmikloom@delfi.ee See, kellel on kodus lemmikloom, ei tunne end iial üksi! https://lemmikloom.delfi.ee/artikkel/92853305/uleskutse-isolatsioon-ei-tahenda-uksindust-tutvusta-neljajalgset-sopra-kes-sulle-seltsi-pakub

Perearstid annavad nõu! Vaktsineerimisel kõrvalmõjude esinemine on tavapärane, räägivad perearstid. Samuti annavad nad nõu, kuidas kõrvaltoimeid leevendada ning millal tuleks nende tõttu arsti poole pöörduda. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vaktsineerimise-korvalmojud-on-organismi-normaalne-reaktsioon-aga-kuidas-neid-leevendada?id=92852533

Ka lõunanaabrid ei soovi AstraZenecat hetkel enam ajutiselt kasutada: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/ka-lati-katkestab-ajutiselt-astrazeneca-koroonavaktsiini-kasutamise?id=92852973

Koroonaviiruse põdesid läbi nii Raimond, tema abikaasa kui ka nende kaheksakuune tütar. "Mina põdesin koroonat kõige raskemini, abikaasa pisut kergemini ning laps kõige kergemini," tõdes Kaljulaid. https://kroonika.delfi.ee/artikkel/92851359/raimond-kaljulaid-koroonaviirusest-podesime-nii-mina-abikaasa-kui-ka-meie-kaheksakuune-laps

Hommikust! Alustame tänase päeva olulisemate koroonaga seotud uudiste kokkukogumist. Siin mõned lUgemissoovitused hommikukohvi kõrvale. Euroopa Ravimiamet (EMA) teatas esmaspäeva õhtul, et soovitab hoolimata üksikutest rasketest trombijuhtumitest jätkata AstraZeneca COVID-19 vaktsiini kasutamist, sest kasu haiguse ennetamisel kaalub üles kõrvaltoimete esinemise riski. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/euroopa-ravimiamet-astrazenecast-saadav-kasu-kaalub-trombiriski-ules?id=92852517