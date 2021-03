KOROONABLOGI | Ülekoormatud haiglad, segadus vaktsiinidega, peaminister koroonas. Kuidas kulgeb Eesti võitlus viirusega?

Kaja keskuses vaktsineeriti inimesi 13.03.2021 Foto: Andres Putting

Viimaste uudiste kohaselt on Eesti haiglad koroonaviiruse tõttu veelgi suurema koormuse all. Lisaks teatas esmaspäeva õhtul peaminister Kaja Kallas, et on andnud positiivse koroonaproovi. Samuti on tulnud ärevaid uudiseid ka vaktsiinide rindelt, sest mitmed suured Euroopa riigid on peatanud AstraZeneca vaktsiini kasutamise. Millised on nüüd edasised arengud?