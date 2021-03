KOROONABLOGI | Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja: praeguse tempoga lisandub märtsi lõpus ligi 2000 uut nakatunut päevas

Viimased olulisemad arengud:



Koroonaviirusega võitlus Eestis ja maailmas - Delfi kokkuvõte 16.03

Soome pealinnapiirkonna võimude teatel on üle piiri saabuva koroonaviiruse oht praegu väike, aga sellest hoolimata saabub Soome endiselt positiivseid koroonaproove andvaid inimesi, kirjutab ajaleht Helsingin Sanomat. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/helsingi-linna-tervishoiujuht-viiruse-tee-eestist-soome-on-praegu-hasti-tokestatud?id=92857587

Ravimiameti meditsiininõunik Alar Irs sõnas äsja pressikonverentsil, et kahjuks on teade surmajuhtumist, mille põhjustas kukkumine ja peatrauma. Need tekkisid kõrge palaviku ja tasakaaluhäire foonil. Põhjuseks peetakse vaktsiini. Surmajuhtumi kohta leiab täpsemat infot ravimiameti kodulehelt. "63-aastase naise surmast kõrge palaviku foonil minestamisest tingitud kukkumise ja peatrauma tõttu. Patsiendil olid kaasuvalt südame-veresoonkonna haigused. Vaktsiinist tingitud palavik, tasakaaluhäired ja minestamine on tõenäolised kukkumise põhjused. Kõrge palavik ja pearinglus suurendavad kukkumise ja vigastuste riski. Seetõttu on selliste kõrvaltoimete puhul vaja olla väga ettevaatlik, eriti eakatel." Antud naisele oli manustatud AstraZeneca vaktsiini

Peaministri palve: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaja-kallas-erasektoris-tootavad-oed-palun-tulge-haiglatele-appi?id=92856787

"Üha süvenev koroonakriis tuletab meelde aasta tagused sündmused. Vastasseis tol ajal veel täiesti tundmatu viirusega andis kogemuse, mida praeguses olukorras saaks kasutada, aga mis on justkui ununenud." https://maaleht.delfi.ee/artikkel/92857219/rakvere-linnapea-triin-varek-kriisist-valjatulek-nouab-julgeid-otsuseid-see-ei-tahenda-uksnes-aride-sulgemist-vaid-ka-toetusi

Kriisi taastepaketi rakendamiseks tuleb veel Euroopa Liidu omavahendite otsus kõigis liikmesriikides heaks kiita. Eestis tehakse see otsus riigikogu täiskogul, leiab Siim Kallas (RE). https://epl.delfi.ee/artikkel/92856935/siim-kallas-meil-ei-ole-kunagi-varem-olnud-investeerimiseks-nii-suuri-eelarvevahendeid-vaga-oluline-on-teha-haid-valikuid

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp pressikonverentsil: haigestunute juurdekasv on mõnevõrra aeglustunud. Samas märgib ta siiski, et haigestumise intensiivsus on üle Eesti kõrge. Paari nädala pärast võib näha, et päevas lisandub circa 2000 uut nakatunut. Pea kõigis vanusegruppides on uute juhtude juurdekasv pidurdunud. Kõige rohkem on uusi juhte juurde tulnud lasteaialaste hulgas. Seal oli juurdekasv suisa 102 protsenti. Üle 80aastaste hulgas on haigete arv langenud, sellele oli oma mõju ka vaktsineerimisel. Jälgi ja loe rohkem! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otsepilt-ja-blogi-terviseameti-pressikonverents-kas-piirangutest-on-tolku-astrazeneca-eesti-ekspertide-silmis-jatkuvalt-ohutu?id=92856915

KELL 13: Olukorrast ülevaadet andval pressikonverentsil osalevad terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja ravimiameti meditsiininõunik Alar Irs. Juttu on piirangute mõjust ja haiglate täituvusest. Küsitakse ilmselt ka AstraZeneca ohutuse kohta. Selle vaktsiini kasutamise on viimastel päevadel peatanud mitmed riigid teadete tõttu veretrombidest. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otsepilt-ja-blogi-terviseameti-pressikonverents-kas-piirangutest-on-tolku-astrazeneca-eesti-ekspertide-silmis-jatkuvalt-ohutu?id=92856915

Sotsiaalministeerium ja Terviseamet käivitasid sotsiaalkampaania “Kohe julgem!”, mis kutsub Eesti inimesi end esimesel võimalusel COVID-19 vastu vaktsineerima. Lisaks tuletatakse meelde, et viiruse leviku kontrolli alla saamiseni tuleb järgida kõiki reegleid ja piiranguid. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riik-alustas-covid-19-vaktsineerimise-ja-ohutu-kaitumise-kampaaniat?id=92856943

Ida-Tallinna Keskhaigla avas tänasest neljanda koroonaosakonna 24 voodikohaga. Kokku on haiglas nüüd 151 koroonapatsientidele mõeldud voodikohta, neist 23 on teise astme ja 9 kolmanda astme intensiivravi kohad. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ida-tallinna-keskhaigla-avas-neljanda-covid-osakonna-haiglajuht-suurim-mure-on-personalinappus?id=92856779

Spaad pole eraldatud rahasummaga just eriti rahul. https://arileht.delfi.ee/artikkel/92856047/spaaliidu-reaktsioon-lisaeelarvele-spaadele-tuleks-ka-huvitada-kogu-eelnev-kinnioleku-periood

Peaminister Kaja Kallase sõnumid vaktsineerimise ja õdede puuduse kohta. https://www.facebook.com/kallaskaja/posts/3785332388249209#w=500

Palju saab spordivalkdon lisaraha ja milleks? https://sport.delfi.ee/artikkel/92856511/lisaeelarve-toob-spordile-2-7-miljonit-eurot-lisaks-luuakse-kopsakas-riskifond

Mõtlemapanevad numbrid... https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vorreldes-eelmise-aasta-sama-ajaga-on-tanavu-surnud-600-inimest-rohkem?id=92856169

Kas võid kodus suure peo korraldada? https://kroonika.delfi.ee/artikkel/92854637/terviseamet-erapidude-pidamine-pole-keelatud-aga-ei-ole-soovitav

Ida-Tallinna Keskhaigla avas neljanda Covid osakonna Ida-Tallinna Keskhaigla avas tänasest neljanda Covid osakonna 24 voodikohaga. Kokku on haiglas nüüd 151 Covid voodikohta, neist 23 on teise astme ja 9 kolmanda astme intensiivravi kohad. ITK juhatuse esimehe dr Ralf Allikvee sõnul on see praegu maksimum, mida haigla endale lubada saab. „Suurim probleem on meie haiglas personalipuudus. Juba ammu oli näha, et õdedest on puudus - need, kes täna õpivad koolis, asendavad vaevu ära need, kes lähevad pensionile," rääkis ta. "Need 151 voodikohta on meie personali hulka arvestades praegu meie lagi. Edaspidi saab uute Covid kohtade lisamine olema väga problemaatiline," ütles dr Allikvee. Nelja Covid osakonna loomise tulemusena on Ida-Tallinna Keskhaiglas täielikult peatunud plaaniline ravi siseerialadel ja 80% ulatuses kirurgilistel erialadel.

94. Rabajooks, mis pidi toimuma kevadel, ei toimu traditsiooniliselt aprillis nagu iga aasta vaid sügisel, oktoobris. „Covid-19 viiruse laialdase leviku tõttu oleme otsustanud loobuda rahvaspordiüritustest sellel poolaastal. Kui haiguse levik ei ole sügiseks taandunud kaalume oktoobris korraldada Rabajooksu virtuaaljooksuna nagu toimus see eelmisel sügisel,“ sõnas Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis. „Seoses Rabajooksu paari aasta pärast täituva sajanda jooksuga oleme hakanud koguma jooksjate ja Rabajooksu organiseerijate mälestusi, et need talletada üheks terviklikuks mälestusraamatuks. Eestis on vähe nii pika ajalooga rahvajookse. Pea 50. aastaga on see spordisündmus ennast nõmmekate ja ka teiste spordisõprade südamesse kinnitanud. Sellest võetakse osa peredega, jooksevad mudilased ja vanavanemad, Rabajooksust ei jää naljalt eemale ükski fänn,“ rääkis Šillis Nõmme ühest olulisemast spordisündmusest. Inimeste pilte Rabajooksust ja vimplite kollektsioonist, samuti ka arvamusi ja lugusid mälestusraamatu tarbeks saab saata aadressil: merilin.koorna@tallinnlv.ee ja infot küsida tel. 645 7338.

Lääne prefektuur annab ülevaate piirangutest kinnipidamisest sealses piirkonnas: https://www.facebook.com/laaneprefektuur/posts/2408666565924238#w=500

Kas see on piisav lisasumma kultuurivaldkonnale, mis sisuliselt on ligi aasta vindunud? https://epl.delfi.ee/artikkel/92855401/lisaeelarve-toob-kultuurivaldkonda-uhtekokku-42-miljonit-eurot

Tartu vaktsineerimiskeskusest annab teada ka sealne abilinnapea Mihkel Lees. https://www.facebook.com/mihkel.lees/posts/3787324364638509#w=500

TEADE: Tartu Linnavalitsus, SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja SA Tartu Kiirabi on alustanud ettevalmistusi vaktsineerimiskeskuse avamiseks A Le Coq Sport spordimajas (Ihaste tee 7), et võimaldada kiirendatud tempos võimalikult suurele hulgale elanikele COVID-19 vastu vaktsineerimist. Keskuse täpne avamisaeg sõltub vaktsiinitarnete saabumisest.

Möödunud aasta märtsikuus, kui riigis kuulutati välja eriolukord ja tulevikupilt muutus ühtäkki häguseks, teatas nahksete moeaksessuaaride looja Stella Runnel, et tema ettevõte kaotas tekkinud kriisiga ligi 80% oma käibest ja seda väga pikaks ajaks. Aastakene hiljem ei ole ettevõtja sõnul olukord mitte parem, vaid veel halvem. https://annestiil.delfi.ee/artikkel/92854039/koroona-soki-asemel-on-lihtsalt-tulpimus-sunged-numbrid-terviseameti-igapaevastes-rindeteadetes-ei-ehmata-enam-kriisiaasta-stella-soomlaisi-moestuudios

"Mõte iseenesest on lihtne. Vaktsiinidest on praegu suur puudus. Eestil ei ole võimalik neid ise osta. Seda keelab Euroopa Liidu ühishange, mille järgi liikmesriigid ei või teha ravimifirmadega otsetehinguid. Teisalt, olukorras, kus nõudlus ületab pakkumist mitmekordselt, pole ravimifirmasid võimalik niikuinii meelitada pelgalt rahaga." https://ekspress.delfi.ee/artikkel/92849859/operatsioon-kevade-plaan-tipptegijad-korraldavad-kogu-eesti-massvaktsineerimist

Tartlased, tähelepanu. Tartu linna jäätmejaamad jäävad vaatamata üleriiklikele piirangutele avatuks tavapärastel aegadel. Jaama 72c ja Selli 19 jäätmejaamad töötavad E–R 10–18 ja L–P 10–16, riigipühadel on jaamad suletud. Kõigil jäätmejaama külastajatel palutakse kanda maski ja hoida distantsi. Operaatoril on õigus jätta maskita klient teenindamata. Viiruseohu tõttu eelistatakse tasumisel kaardimakseid.

Ka Rootsi pani AstraZeneca vaktsiini kasutamise pausile. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/astrazeneca-vaktsiini-pausile-pannud-riikidega-uhines-rootsi?id=92855071

“Täna, esmaspäeval on meil Covid-osakonnas ravil 10 patsienti, kuid jaanuaris-veebruaris, kui oli meil kõige raskem aeg, oli haigeid vahepeal kogunisti 35 ringis,” rääkis Lõuna-Eesti Haigla ravijuht Agnes Aart. https://maaleht.delfi.ee/artikkel/92848137/jaanuaris-koroonapuhanguga-voidelnud-louna-eesti-haiglas-on-vaktsineerimine-olukorda-marksa-kergendanud

"Lisaeelarve sai täna valitsuskabinetis kokku lepitud, parlamendile anname üle neljapäeval," teatas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus sotsiaalmeedia kaudu. Ühe olulise muudatusena muudeti ka palgatoetuse tingimusi, mis ei ole enam EMTAKi koodide põhine ning raha laekub, nagu eelmisel kevadel makstud toetuski, otse töötaja pangakontole. https://arileht.delfi.ee/artikkel/92854715/rahandusminister-lisaeelarve-tuleb-641-miljonit-laenu-selleks-juurde-ei-vota

VÄRSKED NUMBRID! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oopaevaga-lisandus-1463-uut-koroonapositiivset-haiglaravi-vajab-687-patsienti?id=92854581

INFOKS: Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja Ravimiameti meditsiininõunik Alar Irs annavad täna kell 13.00 virtuaalse pressikonverentsi, et rääkida COVID-19 hetkeolukorrast Eestis. Delfi teeb sündmusest pildis ja sõnas otseülekande.

Linnateatrisse ei saa vähemalt enne 12. aprilli. https://www.facebook.com/linnateater/posts/10159198550412442#w=500

Kes veel lugeda ei ole jõudnud, siis siin mõned mõtted, mida suurettevõtja Jüri Käo eile avaldas. https://arileht.delfi.ee/artikkel/92850633/suurettevotja-juri-kao-valitsus-jai-imet-ootama-ja-seetottu-muutub-paljude-ettevotjate-elu-vaga-keeruliseks

Olge hoiatatud! https://annestiil.delfi.ee/artikkel/92853895/ettevaatust-need-on-kaks-pohilist-kodukontoris-tekkivat-terviseprobleemi

MIS-C on multisüsteemne põletikuline sündroom lastel, mis tekib 2-6 nädalat peale Covid-19 viirusesse nakatumist ja viirus on seda haigust vallandavaks teguriks. Kõigil lastehaigla patsientidel on varasemalt teada olnud kontakt Covid haigega, enamikul on varem olnud positiivne PCR test, antikehad on positiivsed olnud kõigil lastel. https://perejakodu.delfi.ee/artikkel/92853809/lastehaigla-noorim-koroonaviiruse-raske-tusistusega-patsient-on-2-aastane

Tore žest! https://arileht.delfi.ee/artikkel/92839703/circle-k-annab-aprilli-lopuni-koikidele-kiirabitootajatele-tasuta-kuuma-joogi

Venemaal kavatsetakse enne märtsi lõppu tsiviilkasutusse anda teaduste akadeemia Tšumakovi-nimelise keskuse koroonavaktsiin CoviVac, teatas allikas Interfaxile. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/interfax-venemaa-kolmas-koroonavaktsiin-covivac-voetakse-kasutusele-enne-martsi-loppu?id=92853833

Kas teatrisse on lootus alles kõige varem maikuus saada? https://kroonika.delfi.ee/artikkel/92851683/vene-teatri-direktor-margus-allikmaa-kaalumisel-on-toepoolest-variant-teatrite-uksed-alles-mais-avada

Täna kohtuvad Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) vaktsiiniohutuseksperdid, et AstraZeneca koroonavaktsiin üle vaadata seoses selle kasutamise peatamisega 11 Euroopa riigis veretrombide tekkimise tõttu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/astrazeneca-vaktsiini-uurivad-who-vaktsiiniohtuseksperdid?id=92853677

Aasta jooksul on häirekeskuse riigiinfo telefoni 1247 kõnede keskmes olnud koroonaviirus. Kui eelmisel kevadel uurisid helistajad, kuidas saaks rohkem selle leviku tõkestamisse panustada, siis nüüd otsivad ettevõtjad üha enam võimalusi, kuidas piirangutest mööda hiilida. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riigiinfo-telefonile-helistajad-otsivad-voimalusi-piirangutest-korvale-hiilida?id=92853517

Ida-Virumaal algas Eesti Energia töötajate vaktsineerimine. Eesliini töötajate vaktsineerimist soovib ka Viru Keemia Grupp, vahendab ERR. Üle 600 Eesti Energia töötaja on tunnistatud elutähtsa teenuse osutajaks ja nende vaktsineerimine on juba alanud. Viru Keemia Grupp võib esialgu loota 145 töötaja vaktsineerimisele.Eesti Energia tütarfirma Enefit Poweri ligi 1500 töötajast eesliini töötajateks tunnistatud 600 inimest on need, kes suurenergeetikafirmat töös hoiavad.

Statistika mitmelt poolt maailmast kinnitab, et pandeemia ajal on lemmikloomade võtmine eriti suurt populaarsust saavutamas. Delfi ootab lugusid lemmikloomadest koroona-ajastul. Saada oma looma lugu koos foto või videoga aadressil lemmikloom@delfi.ee See, kellel on kodus lemmikloom, ei tunne end iial üksi! https://lemmikloom.delfi.ee/artikkel/92853305/uleskutse-isolatsioon-ei-tahenda-uksindust-tutvusta-neljajalgset-sopra-kes-sulle-seltsi-pakub

Perearstid annavad nõu! Vaktsineerimisel kõrvalmõjude esinemine on tavapärane, räägivad perearstid. Samuti annavad nad nõu, kuidas kõrvaltoimeid leevendada ning millal tuleks nende tõttu arsti poole pöörduda. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vaktsineerimise-korvalmojud-on-organismi-normaalne-reaktsioon-aga-kuidas-neid-leevendada?id=92852533

Ka lõunanaabrid ei soovi AstraZenecat hetkel enam ajutiselt kasutada: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/ka-lati-katkestab-ajutiselt-astrazeneca-koroonavaktsiini-kasutamise?id=92852973

Koroonaviiruse põdesid läbi nii Raimond, tema abikaasa kui ka nende kaheksakuune tütar. "Mina põdesin koroonat kõige raskemini, abikaasa pisut kergemini ning laps kõige kergemini," tõdes Kaljulaid. https://kroonika.delfi.ee/artikkel/92851359/raimond-kaljulaid-koroonaviirusest-podesime-nii-mina-abikaasa-kui-ka-meie-kaheksakuune-laps

Euroopa Ravimiamet (EMA) teatas esmaspäeva õhtul, et soovitab hoolimata üksikutest rasketest trombijuhtumitest jätkata AstraZeneca COVID-19 vaktsiini kasutamist, sest kasu haiguse ennetamisel kaalub üles kõrvaltoimete esinemise riski. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/euroopa-ravimiamet-astrazenecast-saadav-kasu-kaalub-trombiriski-ules?id=92852517