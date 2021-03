KOROONABLOGI | Tänasest on Eesti lukus: kogu riigis hakkasid kehtima ranged piirangud, millised on viimased arengud võitluses viirusega?

Viimased olulisemad arengud:

KOROONAVIIRUS EESTIS - DELFI PÄEVA KOKKUVÕTE 11.03.2021

Teadlastele tähendab praegune aeg huvitavat võimalust inimpsüühika kohta rohkem teada saada. Üht suuremat uuringut selles vallas juhib psühholoogiadoktor Kenn Konstabel (45). https://tervispluss.delfi.ee/artikkel/92781723/rahvastiku-vaimset-tervist-uuriv-psuhholoogiadoktor-koroona-podemine-mojutab-psuuhikat-veel-tukk-aega

Riina Sikkut äsja riigikogus: Näen kahe valitsuse tegevuses sarnaseid mustreid, ka see, et uute tüvede eest peidetakse pea liiva alla. Juba detsembris anti hinnang, et riigid peaksid sekveneerima tüvesid. Palun meenuta, kas eelmine valitsus käsitles vajadust süsteemse seire sisse seadmiseks? Vaata otsepilti ja loe rohkem siit: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otsepilt-ja-blogi-riigikogus-arutatakse-tegevust-koroonaviiruse-torjumisel-reinsalu-olukorra-juhtimiseks-tuleb-riigis-valja-kuulutada-eriolukord?id=92808855

Siin rohkem infot viimaste numbrite kohta: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oopaevaga-tuvastati-1957-koroonapositiivset-haiglaravi-vajab-639-patsienti?id=92808971

Värsked koroonanumbrid. Paraku oleme jõudnud juba ööpäevas 2000 nakatunu lävele.https://www.facebook.com/terviseamet/posts/4320646221282349#w=500

Natuke praktilisi soovitusi ka, et koroonavangis istudes elu kergemaks teha: https://omamaitse.delfi.ee/artikkel/92800215/10-koige-kasulikumat-nippi-mis-kodus-koroonaloksus-istuva-perenaise-elu-kergemaks-teevad

"Tallinna vanalinnas on kurb näha sealset toitlustuse-kaubanduse agooniat. Kas aga nutan väga, kui kuulsad restoranid, kõrtsid, poed koroona tõttu ja klientide puudusel kinni lähevad?" https://maaleht.delfi.ee/artikkel/92780029/rein-sikk-kui-pealinna-aride-ainuke-turunduslik-samm-on-kolmeeurose-kohvitassi-hinna-alandamine-50-sendi-vorra-siis-jaab-maamehe-raha-maale

Tänasest alates saadetakse kohalikele omavalitsustele, hooldekodudele, riigikoolidele ja politseile kokku ligi 4 miljonit ühekordset maski. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riik-jagab-kesksest-varust-ligi-neli-miljonit-uhekordset-maski?id=92808925

Riigikogus toimub täna riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Tegevustest koroonaviiruse tõrjumisel“ arutelu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otspilt-ja-blogi-riigikogu-infotunnis-arutatakse-tegevust-koroonaviiruse-torjumisel?id=92808855

Teade tuntud tanklaketilt:Alates 11. märtsist ei täideta toidutellimusi Circle K teenindusjaamades külasjatatele, kes ei kanna maski. See tähendab, et kõik teenindusjaama külastajad, kes soovivad hot-dogi, burgerit, wrapperit, wrapi või mõnda muud toodet teenindusletist, palutakse kanda maski. Kui külastajal maski ei ole, siis pakutakse maski teenindusjaama meeskonna poolt. Muudatus on tingitud soovist vähendada Circle K külastajate ja töötajate vahel lähikontakti, et vähendada viirusesse nakatumise riski.

Vähemalt tuleb ka positiivsemaid uudiseid: https://arileht.delfi.ee/artikkel/92808455/kriisile-vaatamata-algas-aasta-eesti-jaoks-kaubavahetuse-kasvuga-oluliselt-suurenes-kutuse-sissevedu-valgevenest

Peresünnitused toimuvad, kui sünnitajad suudavad hoiduda koroonasse nakatumast Hetkel, kui koroonaviiruse levik Eestis on kriitiliselt kõrge, peavad eriti hoolsalt ennast hoidma rasedad ja nende lähedased. Elanikkonna nakatumise kasvuga on järjest suurenenud Covid-19 viirusesse haigestumine ka rasedate seas. Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku juhataja dr Brigita Tamme sõnul on veidi üle poole Covid-19 positiivsed sünnitajad asümptomaatilised ja tihtilugu oma positiivse testi vastuse saavad sünnitusele tulles. „Kuid olukord on muutumas ja järjest enam näeme ka juba koroonapositiivseid sünnitajaid, kellel esineb raske haigus,“ lisas dr Tamm. https://perejakodu.delfi.ee/artikkel/92808541/rase-palun-hoia-end-itk-selgitab-peresunnitused-toimuvad-ainult-siis-kui-sunnitaja-ja-lahedased-suudavad-hoiduda-koroonasse-nakatumast

Brassilias on ka olukord halb.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/brasiilias-jouti-esimest-korda-enam-kui-2000-koroonasurmani-oopaevas?id=92808349

Seoses kaubanduspindade sulgemisega alates 11. märtsist 2021 uuendavad Kaupmeeste Liidu liikmed oma 25. veebruaril sõlmitud vabatahtlikku kokkulepet, mis loodi eesmärgiga tõkestada koroonaviiruse levikut kaubanduspindadel. Kaupmehed jätkavad vähemalt märtsi lõpuni muutumatul kujul nelja eneseregulatsiooni kokkuleppega:• Lisame kaubanduskeskuste ja kaupluste sisekorraeeskirjadesse nõuded, et töötajad ja külastajad peavad kandma maski. Teeme kõik endast oleneva, et töötajad ja külastajad kannaksid maski.• Sulgeme kaubanduse üldkasutatavatel pindadel istumis- ja mängualad. Lülitame välja avaliku wifi. Teeme endast oleneva, et kaubanduskeskustes ja kauplustes ei toimuks ajaveetmist.• Me ei luba üldkasutatavatel pindadel aktiivmüüki ja kauplustes degusteerimisi.• Peatame inimesi poodlema kutsuvad suuremahulised allahindluskampaaniad füüsilistes poodides (ei puuduta tavapäraseid toodete hinnaalandusi)Viimase kahe nädala kogemus näitas, et kaupmeeste avalik kokkuleppel oli märkimisväärne mõju maski kandmise nõude täitmisele. Üle Eesti on Kaupmeeste Liidu eneseregulatsiooniga liitunud poodides maskikandjaid ca 95% külastajatest. Kuna enamikes kaubanduskeskustes suletakse 11. märtsist peaaegu kõik poed ning suurtes ehitus-ja aianduspoodides ning muudes suurtes kauplustes lubatakse vaid drive in-müüki, kohandavad kaupmehed kokkulepet, mis puudutab maski kandmise nõude järelevalvet, et viia see vastavusse uuenenud oludega. Kaupmeeste Liidu juhi Nele Peili sõnul ei suuda vähesed lahtijäävad toidupoed ja apteegid nüüd, kus enamik kaubandust suletakse, katta kõigi kaubanduskeskuste uste turvatöötajatega mehitamise kulu. “Samuti on kindel, et kaubanduskeskuste külastatavuses toimub mitmekümneprotsendiline langus, sest lahti jäävad vaid üksikud poed ja teenusepakkujad. Seetõttu on Kaupmeeste Liit kokku leppinud paindlikus lahenduses, kus maskikontroll võib toimuda ka keskuse sees või poodide sees,” ütles Peil. Kaubanduskeskused võivad teha maski kandmise kontrolli keskusse sisenemisel või üldaladel või teenindussaalides või kokku leppida rentnikega, et maski kandmise vajadusele juhivad tähelepanu poed. Suurtes poodides, kus toimub vaid drive-in müük ja kliente siseruumidesse lasta ei tohi, ei ole ka uksel turvameeste hoidmine enam loogiline.Maski kandmist nõutakse endiselt kõigilt kaupluste töötajatelt ja külastajatelt. Erandiks on alla 12-aastased lapsed ja inimesed, kes ei saa maski kanda puude või tõendatud tervisliku vastunäidustuse tõttu. Neil soovitab Kaupmeeste Liit katta nägu muul moel, näiteks salliga.Maski kandmist mittesoovivatel inimestel soovitab Liit ostelda e-poodides. “Kuna kaubanduskeskused ja tänapäevased kauplused on parima ventileeritusega siseruumid turul, suudame me tagada müüjate ja teenindajate jaoks maksimaalselt ohutu töökeskkonna, mis praegustes oludes võimalik, kui kõik külastajad kannavad maski,” lisas Peil.Kaubandusvaldkonnas töötab enam 77 000 inimest ehk iga kümnes tööealine inimene Eestis.

Uudiseid ka välismaalt: https://arileht.delfi.ee/artikkel/92807889/president-bideni-1-9-triljoni-dollarine-koroonaviiruse-abipakett-sai-usa-kongressi-heakskiidu

Viiruse puhkemisest Eestis on juba nüüdseks üle aasta, aga parem hilja, kui mitte kunagi. https://forte.delfi.ee/artikkel/92807689/digiregistratuuris-avanes-lopuks-voimalus-koroona-vastu-vaktsineerimisele-registreerimiseks

Soome peaminister Sanna Marin ütles eile, et on mures vaktsiinidele resistentse koroonaviiruse mutatsiooni tekkimise pärast. Marini sõnul on ta rääkinud igal Euroopa Liidu kohtumisel, et peaks olema mingi ühine üleeuroopaline hädaolukorrameede piiridele, kui selline mutatsioon ilmneks. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-peaminister-muretseb-vaktsiinidele-resistentse-viirusmutatsiooni-tekkimise-parast-voime-olla-selles-olukorras-veel-aastaid?id=92807683

Kultuur on taas kinni. Kas ja kuivõrd suure jälje see tuleviku mõttes jätab? https://epl.delfi.ee/artikkel/92800393/kultuur-taas-kinni-kuidas-solgutamisega-harjunud-kultuuritegelased-hakkama-saavad

"Alates tänasest on ka 1.–4. klassi lapsed koduõppel ja lasteaialapsi palutakse tungiva vajaduseta lasteaeda mitte viia. Mõnele perele on see kvaliteetaeg, aga paljudele uus stressiallikas. Tuleb ju ööpäevas rohkem tunde kitsal pinnal koos olla, samal ajal intensiivselt rööpräheldes – teha enda tööd ja jälgida, et laste koolitööd saaksid tehtud. Või siis tuleb töötaval lapsevanemal muretseda selle pärast, kuidas laps terve pika päeva üksi kodus hakkama saab." https://epl.delfi.ee/artikkel/92803885/juhtkiri-nuud-vajab-vaimne-tervis-erihoolt

Nii õpetajad kui ka vanemad usuvad, et sel kevadel sujub kodust õppimine mullusega võrreldes paremini. https://epl.delfi.ee/artikkel/92806609/distantsoppega-voib-hatta-jaada-kolmandik-lapsi

Kes turismiga seotud äridest ellu jääb? https://arileht.delfi.ee/artikkel/92803415/teine-turistideta-suvi-jatab-vee-peale-ainult-tugevamad

"Tervishoiu valmisolekus teisele tasemele minek tähendab, et edaspidi on kiirabil õigus sõita välja vähendatud koosseisus ja lükata madalama prioriteediga väljakutsed üldse kõrvale. Perearstid saavad õiguse jätta ära sõeluuringud ja peatada muud teenused, mida on võimalik edasi lükata. Haiglad valmistuvad ajutiseks triaažiks, mille alusel peatada plaaniline ravi, et võtta vastu need, kes vajavad erakorralist abi." https://maaleht.delfi.ee/artikkel/92799457/piirangud-hakkavad-toole-aga-enne-tuleb-rida-musti-paevi

Mõningad olulisemad lehelood täna: "Rapla arsti kirjeldus kajastab totaalset vaktsineerimissegadust n-ö altpoolt vaadates. Ülalt avas selle esmaspäeval haigekassa riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil. Haigekassa juhatuse liige Maivi Parve rääkis, kuidas seal omakorda aetakse üle riigi laekuvatest käsitsi koostatud tabelitest käsitsi kokku statistikat, kes ja kui palju on igasuguste nimekirjade järgi vaktsiini saanud või mitte. Reaalajas pilti pole, valitseb digitaalne kiviaeg." https://epl.delfi.ee/artikkel/92803889/visake-oma-nimekirjad-minema-massivaktsineerimist-pidanuks-alustama-eile